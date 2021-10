Zack Snyder a taquiné le titre de la suite de Army of the Dead et son intrigue possible

Il est difficile de nier que le retour de Zack Snyderau genre zombie avec Armée des morts c’est un succès. Le talentueux réalisateur a fasciné les fans de ce genre de contenu et a établi un univers sur lequel il reviendra dans différents projets déjà en cours. L’un d’eux est la suite directe du film dans lequel il travaille personnellement. Les fans attendaient des nouvelles à ce sujet. Aujourd’hui c’est le jour!

La suite de Armée des morts sera intitulé Planète des morts et cela ramènera de nombreux visages familiers à l’action. Un cas est inattendu. On parle du personnage Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer), que pendant le premier film, il semblait qu’il avait été tué par le chef même des zombies : Zeus. Cependant, le cerveau derrière cette histoire a laissé place au doute.

La suite de Army of the Dead a un titre

« La vraie aventure serait de voir ce qui lui est arrivé lorsque les portes ont été fermées. A-t-il été tué par Zeus ? Qu’est-ce qui s’est passé? On ne le voit pas mourir devant la caméra et il lui reste encore du temps. Je ne révélerai pas ce qui se passe dans Planet of the Dead, mais il y a une chance que Dieter ait survécu. Et qui veut retrouver Gwendoline emprisonnée », a exprimé le cinéaste.

En attendant, les fans de cet univers peuvent être heureux, dans deux jours il ouvre en Netflix la préquelle Armée de voleurs avec Ludwig et réalisé par l’acteur qui joue ce personnage : Matthias Schweighöfer. Il semble que le voleur de coffre-fort portera le plus gros coup de sa vie au milieu de l’apocalypse zombie. Les autorités peuvent ne pas être formées pour faire face à un vol qualifié dans ce contexte.

D’autre part, Planète des morts n’a pas encore de date de sortie assignée. Zack Snyder se limitait à révéler le titre de la suite et de Netflix Ils n’ont rien annoncé à ce sujet. Il reste sûrement quelques détails importants pour coordonner la production et le tournage de cette nouvelle entrée dans l’univers zombie dont le cinéaste à l’origine Homme d’acier.

