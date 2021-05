Zack Snyder a-t-il vraiment interdit les chaises de son ensemble Armée des morts?

Oviala Ensemble table et chaises de jardin 8 places en aluminium marron

Laissez-vous séduire par le design élégant et ultra performant du salon de jardin Tivoli 8 places : conu en aluminium, il est parfait pour aménager votre terrasse et propose un look la fois sobre et moderne avec son plateau en céramique qui imite le bois la perfection. Celui-ci ne craint ni les rayures ni les variations de températures et se lave facilement. Facile vivre, l'ensemble ne demande pratiquement pas d'entretien : l'aluminium ne rouille pas, et l'assise en textilne des chaises et fauteuils résiste l'humidité et aux rayons UV. Celle-ci est souple et confortable, tout en laissant respirer la peau, et les chaises sont empilables pour un gain de place optimal une fois rangées. La notice et la visserie pour l'assemblage de la table en métal et céramique sont fournies.Description du salon de jardin Tivoli :Table de jardin 8 places2 fauteuils empilables6 chaises empilablesCaractéristiques de la table de jardin Tivoli :Structure en aluminium grisPlateau en céramique effet boisUltra résistanteNe rouille pasNotice et visserie inclusesCaractéristiques des chaises de jardin Tivoli :2 fauteuils et 6 chaisesStructure en aluminiumAssise en textilne soupleEmpilablesFaciles entretenirConues pour l'extérieurDimensions de la table de jardin Tivoli : Longueur : 166 cm Largeur : 100 cm Hauteur : 74,5 cmDimensions des chaises de jardin Tivoli : Longueur : 48 cm Profondeur : 55 cm Hauteur : 87 cmDimensions des fayteuils de jardin Tivoli : Longueur : 57 cm Profondeur : 55 cm Hauteur : 90 cmColis :Table : 42 kgFauteuil : 2,7 kgChaise : 2,1 kg