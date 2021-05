Zack Snyder a retardé la tête de fontaine parce qu’il pense que cela va effrayer tout le monde

En ce qui concerne la réalisation de films, Zack Snyder croit qu’il ne faut pas tirer de coups. Cette approche sans limites a conduit à la création du DCEU sous Snyder, où Superman est un extraterrestre maussade luttant contre un monde suspect, et Batman est un justicier blasé qui tue ses ennemis. Les films DCEU de Snyder ont suscité des réactions très polarisées de la part des critiques et du grand public. Et le cinéaste semble avoir appris à s’attendre à de telles réactions à son travail. Dans une récente interview, Snyder a expliqué qu’il avait décidé de reporter son projet de passion, une adaptation cinématographique du roman d’Ayn Rand. La tête de fontaine jusqu’à ce qu’un climat politique plus libéral arrive.

«C’est un livre qui est si politiquement chargé que nous avons besoin d’un gouvernement plus libéral pour le faire La tête de fontaine pour que tout le monde ne panique pas ou quelque chose comme ça. «

Même avant Zack Snyder a fait briller le texte, La tête de fontaine a été un sujet de controverse sans fin. Le livre raconte l’histoire d’un architecte doué, avec un besoin farouche de protéger ses créations des interférences extérieures, dans la mesure où il préfère faire sauter le meilleur bâtiment qu’il ait jamais créé plutôt que de le laisser être modifié par des architectes de moindre envergure.

Sous le couvert de l’histoire principale, Ayn rand utilise son roman pour exposer ses vues sur «l’objectivisme», un mouvement qu’elle a créé, qui croit que ses actions doivent toujours être régies par un intérêt personnel complet, plutôt que par un sentiment d’altruisme ou par un désir de sacrifier son propre avantage pour le bien du collectif. Selon Snyder, son intérêt pour La tête de fontaine est dû à son intérêt pour l’histoire de l’architecte central plutôt que pour le sous-texte objectiviste.

« Pour moi, c’est comme si vous êtes un cinéaste, vous comprenez en quelque sorte si vous le regardez de cet objectif, en construisant un bâtiment (le sujet de La tête de fontaine) et faire un film sont très similaires. Vous faites constamment de petits compromis. Peut-être une histoire de moins, et ce sera très bien. A-t-il vraiment besoin de tous ces cadres de fenêtre fantaisie? Peut-être juste faire les fenêtres. Vous vouliez un manoir et vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble à une maison. Pour moi, c’est toujours ce La tête de fontaine était sur. Pour beaucoup de gens, c’est un gros problème politique, mais pour moi, ce n’est pas tellement à propos de ça. «

Fait intéressant, ce qui est arrivé à l’architecte en La tête de fontaine est presque exactement ce qui s’est passé avec Snyder dans le DCEU. Après avoir travaillé pendant des années Ligue de justice, Snyder a quitté le projet à la suite d’une tragédie personnelle. Joss Whedon a été engagé à sa place et a procédé à un changement radical du film pour le rendre très différent de la vision personnelle de Snyder. Snyder a même déclaré une fois qu’il préférerait «faire sauter» la coupe de son réalisateur Ligue de justice plutôt que d’inclure une seule image des reprises de Whedon.

Pour l’instant, le cinéaste est occupé à travailler sur son prochain film Army of the Dead pour Netflix, qui est décrit comme un film « zombie heist ». Réalisé et co-écrit par Zack Snyder, Armée des morts stars Dave Bautista, Garret Dillahunt, Ella Purnell, Omari Hardwick, Raul Castillo, Tig Notaro, Theo Rossi et Ana de la Reguera. Le film sortira sur Netflix le 21 mai. Cette nouvelle provient de iheart.com.

