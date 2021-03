Zack Snyder a presque fait revenir Ryan Reynolds en tant que Green Lantern pour la coupe Snyder

Zack Snyder a révélé ses plans originaux pour inclure Green Lantern dans Ligue de justice, et cela aurait même impliqué de ramener Ryan Reynolds. En février, il y avait des rumeurs selon lesquelles Reynolds reprenait le rôle de Justice League de Zack Snyder après qu’il ait été rapporté que la fin comportait un camée époustouflant d’un personnage de super-héros. À l’époque, Reynolds a démystifié les rumeurs en niant son implication sur Twitter.

Ce n’est pas moi, » Ryan Reynolds déclaré. « Mais quel super drapeau pirate à caméo en tant que Hal. Peut-être que c’est un autre GL? Mais pour moi, le costume reste dans le placard. Je veux dire, l’ordinateur. »

Bien qu’un retour au costume vert pour le Snyder Cut n’ait pas été prévu pour Reynolds, il s’avère que l’idée n’était pas hors du domaine des possibilités. Parlant de la coupure de quatre heures avec Le journaliste hollywoodien, Snyder a divulgué une idée inutilisée qu’il avait sur la façon d’inclure Green Lantern dans Ligue de justice. Son idée aurait été de présenter le Green Lantern Corps, qui est composé de plusieurs Green Lanterns – et cela aurait inclus Hal Jordan de Ryan. Comme l’explique Snyder:

« Il y avait une autre idée que j’avais pour le La lanterne Verte ce n’était pas Ryan, et j’ai donc pensé que si nous avions emprunté cette voie de Green Lantern, j’aurais dû avoir Ryan comme lanterne supplémentaire. Remplir le corps des lanternes un peu plus que de dire juste une lanterne verte. «

Il n’est peut-être pas dedans, mais Reynolds a hâte de voir le Snyder Cut. Avant sa première, l’acteur revisitera d’abord sa performance dans l’original La lanterne Verte film en l’honneur de la Saint-Patrick. Sur Twitter, Reynolds a écrit: « Excité de voir le Snyder Cut. Mais avant ses débuts – et avec l’aide d’une bonne quantité de [Aviation Gin] – ce soir à 18h HNE je ferai quelque chose que je n’ai jamais fait: regarder en fait La lanterne Verte. Joyeuse Saint Patrick. »

Parce que tant d’images de l’original Ligue de justice a été laissé sur le sol de la salle de montage, très peu de nouvelles images ont dû être tournées pour le Snyder Cut. Un acteur qui a reçu l’appel de Snyder pour apparaître dans le Snyder Cut est Jared Leto, qui a tourné de nouvelles scènes en tant que Joker pour le nouveau film. Dans la bande-annonce, la ligne «Nous vivons dans une société» du Joker s’est démarquée comme l’un des moments les plus mémorables, et dans son THR interview, Snyder attribue à Leto la création de la réplique sur le plateau.

« Nous avons fait des allers-retours un peu, et je vais rendre hommage à Jared pour ce petit ad-lib là-bas, parce que c’était vraiment très beau », a déclaré Snyder.

Avec le Joker de Leto, Justice League de Zack Snyder comprennent également Ben Affleck dans Batman, Henry Cavill dans Superman, Gal Gadot dans Wonder Woman, Ray Fisher dans Cyborg, Ezra Miller dans The Flash et Jason Momoa dans Aquaman. Certains des autres méchants en vedette incluent Ray Porter dans le rôle de Darkseid et Ciaran Hinds dans le rôle de Steppenwolf.

Justice League de Zack Snyder sera présenté en première le jeudi 18 mars sur HBO Max. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, Green Lantern, HBO Max, Streaming