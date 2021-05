Zack Snyder a présenté une version féminine de The Wrestler à Amy Adams

Zack Snyder n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers, et dans sa dernière interview, il a révélé que pendant le tournage Ligue de justice, il a lancé l’idée d’une version féminine de Le lutteur pour jouer Amy Adams. Et selon le réalisateur, elle était très intéressée par l’idée.

Interviewé dans The Telegraph, Zack Snyder a expliqué qu’il avait réfléchi à une histoire inspirée du film Darren Aronofsky de 2008. Le drame acclamé mettait en vedette Mickey Rourke dans le rôle d’un lutteur professionnel fané et blasé qui est forcé de prendre sa retraite, mais qui trouve impossible de trouver un but au-delà du ring. En transformant l’histoire en un rôle principal féminin, Snyder semblait penser qu’Adams, qui est apparue sous le nom de Lois Lane dans les trois films de Snyder basés à DC, serait parfaite pour la formation exigeante qui serait impliquée, car elle est très concentrée quand elle vient à son jeu.

« C’est une sorte de version féminine de Le lutteur, à propos d’une femme au foyer du Midwest qui se trouve avoir un assez bon corps, et commence à faire des compétitions de musculation, puis tombe dans un terrier de lapin de stéroïdes et d’hormones. Cela devient un concours entre la forme physique et la famille, et elle perd sa famille parce qu’elle dépense tout son argent en compléments alimentaires, en médicaments et en entraîneurs, et tout ça. «

Parlant de sa raison de vouloir Amy Adams pour le projet, a-t-il ajouté, «parce que ce serait un travail extrêmement difficile de s’entraîner au point où cela serait crédible. Et vous avez besoin de quelqu’un comme Amy qui aime le métier pour le faire.

Il a été interrogé sur la question de savoir si son attitude féminine Le lutteur trouve son origine dans sa récente expérience avec Warner Bros.et les hauts et les bas auxquels il a été confronté tout en étant effectivement exclu du genre de super-héros avec le manque d’engagement du studio envers sa trilogie prévue de Ligue de justice films.

« Il est difficile de dire ce qu’il reste à faire à ces films. Mais en tant que genre, il a beaucoup à offrir. Il nous montre un miroir, il parle au meilleur de nous, il offre une histoire morale. Dans la plupart des cas, il a des enjeux élevés, il peut être multiculturel, ses histoires peuvent sembler universelles. Et c’est aussi un pur accomplissement de souhaits. Je veux dire, Superman peut voler. Cela seul est incroyablement convaincant. «

Bien que les fans de Snyder aient une grande main dans son Ligue de justice coupé finalement pour être projeté, il faudrait quelque chose de miraculeux sur le visage de Warner Bros.pour que le réalisateur soit impliqué dans la franchise à l’avenir, et avec un nouveau Superman également en préparation, il n’est pas surprenant qu’il pense sur où son chemin peut se trouver au-delà des caps et des superpuissances.

Snyder a récemment discuté d’un certain nombre de genres potentiels qu’il n’a pas encore couverts, y compris la combinaison improbable de région et de porno, mais peu importe où il va ensuite, avec son Armée des ténèbres actuellement en streaming sur Netflix, le Synder Cut de Ligue de justice toujours disponible sur HBO Max et un certain nombre d’autres projets potentiels en cours, il est peu probable qu’il se détende de si tôt. Cette histoire provient du Telegraph.