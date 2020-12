Zack Snyder a partagé de nouvelles photos de Justice League!

La coupe de Zack Snyder de Justice League se rapproche de plus en plus! Le réalisateur poursuit les travaux de post-production sur le film et se prépare à le sortir dans les mois à venir. Pour animer l’attente, ce jeudi, il a publié des images promotionnelles spectaculaires avec Wonder Woman Gal Gadot en tant que protagoniste et a également dit combien il reste pour terminer le film. Les fans ont déliré et en ont fait une tendance.

Le cinéaste de 54 ans a profité du phénomène Wonder Woman dans la semaine de sa sortie et Il a partagé deux photos sur tous ses réseaux avec la phrase « préparez-vous 2021 ». Les cartes postales ont ravi les fans qui ont créé les hashtags #ZackSnydersJusticeLeague et #RestoreTheSnyderVerse.

Quand la Justice League de Zack Snyder est-elle sortie?

La date confirmée pour la première du film est 25 mars 2021. À peine 84 jours après sa sortie, on a demandé au réalisateur sur VERO quelle partie du film était terminée et a répondu: «99%». De cette manière, les délais sont respectés pour voir la production finie au premier trimestre 2021.

Photo exclusive de Fiona Zheng (@zacksnydersjusticeleague)



Gal Gadot en tant que Wonder Woman dans la Justice League de Zack Snyder (@ZackSnyder)



Une autre révélation qui a excité les fans a été la confirmation de « Joli mensonge » dans le cadre de la bande sonore. La chanson composée par l’allemand Hans Zimmer reviendra après avoir été dans le film original de 2017.

Capture VERO



Capture VERO



La nouvelle était le meilleur cadeau de fin d’année pour les fans de DC, qui ont à nouveau utilisé les réseaux pour s’exprimer en faveur de Snyder. Le réalisateur a dû quitter le film il y a trois ans en raison de la mort de sa fille, mais la pression populaire l’a fait refaire avec l’inclusion du cinéaste.