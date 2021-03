Zack Snyder a ému les fans avec un message spécial

«Ligue de justice de Zack Snyder» j’arrive à HBO Max hier et a été un succès auprès des critiques et du public. Zack Snyder le réalisateur de plusieurs films de DC a accordé de nombreuses interviews, et sa dernière publication sur les réseaux sociaux est une vidéo de remerciement spéciale pour tous les fans qui ont vu la cassette sur HBO Max.

« Le jour est enfin arrivé, je voulais remercier à nouveau tous les fans », a partagé Snyder. «

« Voir ses messages et sa réponse au film en valait la peine. »

Le réalisateur Zack Snyder a également déclaré: «Pour ceux d’entre vous qui sont restés éveillés toute la nuit aux États-Unis pour le voir, et pour les fans qui se sont réveillés en Europe et Asie, J’ai entendu dire qu’il pourrait y avoir une surcharge sur certaines des plates-formes qui vous intéressent. «

« Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Nous travaillons là-dessus, alors restez à l’écoute. Vous êtes les meilleurs et merci encore. »

Actuellement, la Snyder Cut est l’une des bandes de super-héros les plus longues et les plus appréciées et il se trouve dans son intégralité dans le Plateforme de streaming HBO Max.