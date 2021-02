Zack Snyder a dévoilé la nouvelle bande-annonce complète de sa coupe de la Justice League!

L’attente touche à sa fin. Des campagnes sur les réseaux sociaux aux mouvements de fans lors de diverses conventions, nous sommes à quelques jours de la première de la coupe tant attendue de Zack Snyder de ‘Justice League’, le film qui a eu sa sortie officielle en 2017 par Joss Whedon, mais qui n’a pas répondu aux attentes et les fans attendent de voir l’idée que le réalisateur avait depuis le début.

Snyder Il a dû quitter la direction du film de super-héros au milieu de sa production après le suicide de sa fille, Autumn, mais des années plus tard, Warner Bros.et DC Comics ont annoncé qu’ils prépareraient sa coupe, qui est déjà terminée et a un calendrier date de sortie. Dans le premier cas, il s’agissait d’une mini-série de 4 heures, mais plus tard, il a été confirmé que ce sera un film.

Depuis des jours, ils l’annoncent avec de petits clips sur les réseaux sociaux, mais ce dimanche 14 février, Saint Valentin, les fans peuvent désormais profiter d’une nouvelle bande-annonce plus complète que celui présenté ci-dessus, dans lequel nous avons de nouveaux aperçus des héros les plus aimés, même l’un des méchants: le Joker. Voir!







Nous regardons quelque chose de complètement différent de ce qui était proposé en 2017 et cela promet d’être beaucoup plus percutant. Cette nouvelle version nous amène à Darkseid et leurs forces, nous avons également une avance vers le soi-disant « Knightmare », où Batman et Cyborg rencontrent le Joker de Jared Leto, qui aura un nouveau look plus effrayant.

Le «Snyder Cut» sera présenté en première sur 18 mars 2021 sur le service de streaming HBO Max. En Amérique latine, ils ont dit que cela pouvait être vu lorsque la plate-forme était disponible, c’est-à-dire au mois de juin, mais Il n’est pas exclu qu’il atteigne les écrans de la tradition HBOal, comme cela se produira en Espagne.