Zack Snyder a conclu un accord avec Netflix qui inclut Army of the Dead 2 !

Zack Snyder se sentait à l’aise et content de Netflix pendant le processus de création de Armée des morts, le film qu’il a présenté cette année sur la plateforme avec un grand succès. Contrairement à ce qui est arrivé à Warner Ces derniers temps, tout indique que le cinéaste voit un avenir possible avec le géant du streaming. Comment l’histoire continue-t-elle ?

Le réalisateur n’a pas hésité et, comme l’a rapporté The Hollywood Reporter, a conclu un accord avec Netflix via sa société de production Productions de carrière de pierre Cela signifiera beaucoup de travail ensemble des deux côtés. Y compris les nouvelles attendues par les fans de Snyder : La suite de l’Armée des Morts !

Zack Snyder conclut un accord avec Netflix







Netflix bientôt ce sera l’endroit où vous pourrez profiter du contenu lié à Armée des morts, comme la préquelle Armée de voleurs et un spin off du même univers sous forme d’anime, Armée des morts : Lost Vegas. Il semble que le monde zombie complexe que Snyder a soulevé avec sa première entrée ait fait beaucoup de bruit et que la plate-forme veuille l’exploiter.

Un autre projet que Snyder a aux côtés Netflix c’est Lune rebelle, un film de samouraï intergalactique qui devait à l’origine se dérouler dans l’univers de Guerres des étoiles. Ces plans n’ont pas prospéré, mais Zack a recyclé le concept et veut lui donner libre cours sur le streaming. « Mon intention est de produire du contenu de qualité et de le faire à grande échelle »dit le cinéaste.

Déborah Snyder, partenaire et épouse de Zack, a ajouté : « Pour nous, il était important de trouver un partenaire avec lequel il y a du respect. Le processus créatif fonctionne mieux lorsqu’il y a de la confiance et que vous pouvez prendre des risques. Nous ne jouons souvent pas la sécurité. Nous allons à la limite. Il est important d’avoir une bonne relation et écoutez-vous les uns les autres. »

La société de production a complété son concept : « Netflix Cela nous a donné beaucoup de liberté. Ils ont embrassé l’idée d’essayer de nouvelles choses et de ne pas forcément attendre que le succès nous fasse avancer. » Tout ce que Zack cherchait dans Warner trouvé dans Netflix Et maintenant, nous pouvons profiter du travail de ce réalisateur talentueux chez le géant du streaming.