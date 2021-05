Zack Snyder a un immense carrière au cinéma à 55 ans et son travail de réalisateur est pratiquement un gage de succès. Son nom a été à nouveau valorisé ces dernières années par le juge de son tribunal de la Ligue de la justice et depuis son départ de Warner Bros, il est convoité par toute société de production. Cependant, il existe une franchise dans laquelle vous n’êtes pas encouragé à entrer: a avoué qu’il ne se sentait pas capable de travailler sur Star Wars. De quoi s’agit-il?

Le réalisateur a autant d’adeptes que ses créations et ces dernières semaines, ils ont lancé une campagne pour que WB réédite le Snyderverse. La société a non seulement ignoré la demande, mais a également averti qu’elle cesserait de parler de la question et aurait une « tolérance zéro » pour un comportement plus radical de la part du fandom.

Zack Snyder avec le casting de Justice League en 2016 (Getty)



De cette façon, alors qu’il se prépare à lancer Army of the Dead sur Netflix, Snyder est libre de négocier avec une autre société de production. Après que LucasFilm et Disney + ont embauché Patty Jenkins (directrice de DC Wonder Woman) pour Rogue Squadron, a commencé à sonner son nom pour atteindre rien de moins que Star Wars.

Zack Snyder a avoué qu’il se sentait incapable de diriger dans Star Wars

Le réalisateur a évoqué cette possibilité dans une interview au Times et a expliqué les obstacles que cela entraînerait. « La leçon que j’ai apprise est que pour moi, en tant que cinéaste, il est beaucoup plus facile de créer un monde et de vous y inviter. J’adorerais faire un film Star Wars, j’en connais beaucoup sur cet univers … Mais Je ne pense pas que je peux survivre à ça « , a-t-il avoué.

Le point soulevé par Snyder était basé sur le fait que s’il signe avec Star Wars, il devra s’adapter pleinement à cet univers et ne pourra pas donner sa version. « Là où cela devient difficile, c’est lorsque vous prenez un réalisateur avec un point de vue personnel et lui demandez de participer à quelque chose qui ne demande pas cela », a-t-il assuré.