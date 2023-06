Zachary Quinto révèle son camée dans une histoire d’horreur américaine et son expérience de travail avec Kim Kardashian

Acteur Zachary Quinto, largement connu pour son rôle de Spock dans la série de films Star Trek avec Chris Pine, a fait une interview avec People. Là, il a laissé échapper son apparition « surprise » dans la prochaine saison 12 de histoire d’horreur américaine. Ce mini spoiler a créé un buzz, comme avec ses commentaires et ses éloges pour avoir travaillé avec Kim Kardashian.





Quinto a partagé ses expériences de travail avec la personnalité de la télévision devenue actrice sur la nouvelle saison de l’émission, connue sous le nom de Délicat, et ses mots ont ajouté une nouvelle dimension fascinante à l’anticipation entourant la sortie.

S’adressant aux journalistes du Festival du film de Tribeca, Quinto a offert un aperçu de ses interactions avec Kardashian, la louant pour sa nature affable et sa véritable chaleur. Son expérience de partage de la vedette avec Kardashian, qui a pris une tournure de carrière assez inattendue, était colorée de respect et d’admiration mutuels. Les félicitations de Quinto à Kardashian étaient sincères, mettant en lumière son aisance naturelle devant la caméra et sa capacité à habiter l’esprit de son personnage.

L’impatience de Quinto pour la saison à venir suggère que la performance de Kardashian est quelque chose que nous devrions attendre avec impatience. Ses commentaires sur la performance de Kardashian n’étaient pas que des remarques diplomatiques – ils étaient une véritable approbation.

« Elle était si belle et chaleureuse et, vraiment, je ne pense pas qu’elle ait besoin de mes conseils. Elle semblait vraiment dans son élément, et j’ai été vraiment impressionné par son esprit et son ouverture d’esprit. J’ai vraiment hâte de voir cette saison parce que je pense qu’elle va faire un travail formidable… J’ai vraiment hâte de voir cette saison parce que je pense qu’elle va faire un travail formidable ».

À quoi s’attendre dans histoire d’horreur américaine Saison 12 ?

La nouvelle de l’arrivée de Kim Kardashian histoire d’horreur américaine la saison 12 a éclaté en avril dernier. On savait également qu’elle travaillerait avec Emma Roberts, un visage familier de la saga de la série d’horreur. Bien que Kardashian soit une débutante dans la franchise, elle jouera aux côtés des vétérans de la série, facilitant sa transition vers cette nouvelle entreprise d’acteur.

Quinto lui-même est un histoire d’horreur américaine ancien, ayant fait ses débuts dans la saison inaugurale connue sous le nom de Histoire d’horreur américaine : Maison du meurtre en 2011, et apparaissant plus tard dans American Horror Story : Asile. Quinto a honoré la série pour la dernière fois lors de la onzième saison, Histoire d’horreur américaine : NYC.

Emma Roberts a une longue histoire avec la série. Elle est apparue plusieurs fois, de 2013 à 2019. Son apparition était Couvent en 2013, puis a repris le même rôle que Madison Montgomery en 2018. Elle a également fait d’autres apparitions entre ces années et au-delà, Spectacle de monstres (2014), Culte (2017), et dernière en 1984 (2019).

Jusqu’à présent, nous savons que nous verrons des visages familiers et des visages inattendus. Avec le fidèle acteur Zachary Quinto et la nouvelle venue Kim Kardashian partageant la scène, cette saison promet un mélange de performances chevronnées et de nouveaux talents. L’excitation monte alors que les fans et les membres de la distribution attendent avec impatience la sortie de American Horror Story : Délicat.