Zachary Quinto réaffirme son intérêt à revenir à « Star Trek »

Après que Paramount ait confirmé qu’un nouveau film «Star Trek» sortira en salles en 2023, les fans de la franchise ne pouvaient s’empêcher de se sentir curieux de connaître ce nouvel opus de la franchise, notamment l’acteur Zachary Quinto, qui jouait Spock dans la trilogie dirigée par JJ Abrams.

Bien que récemment « Star Trek: Discovery » ait présenté une nouvelle interprétation du personnage, qui est la même que la chronologie de la série originale, Quinto est toujours optimiste quant à la possibilité de rejoindre l’équipage de l’USS Enterprise, encore quand ce n’est pas entièrement sûr si cette prochaine bande sera un redémarrage.

« Honnêtement, je n’ai aucune idée réelle de ce qui se passe avec ‘Star Trek’, mais nous nous aimons tous et nous adorons cette expérience et je suis sûr que s’il revient et que nous sommes disponibles, nous serons heureux de sauter dessus. conseil « , a-t-il commenté. l’acteur lors d’une conversation avec PopCulture.

Quinto souligne que la décision de son retour avec celle de ses compagnons est entre les mains d’autres personnes et que certains d’entre eux ont déjà laissé l’idée derrière eux en termes d’attentes, même s’il n’exclut pas qu’à l’avenir quelque chose pourrait être spécifié de manière spécifique.

Lorsqu’on lui a demandé s’il espérait apparaître dans la série de « Discovery », « Picard » ou l’une des séries réservées à Paramount +, Quinto conclut qu’il ne se sent plus attaché aux attentes de jouer à nouveau à Spock, mais reste ouvert à toute conversation. cela peut survenir.

JJ Abrams a commencé sa trilogie en 2009, avec une histoire se déroulant dans une chronologie alternative, un thème qui est reconnu par les personnages eux-mêmes comme un élément narratif. Après les premières de « Into Darkness » en 2013 et « Beyond » en 2016, les fans de la franchise et Quinto lui-même sont restés très vocaux sur son retour tant attendu.