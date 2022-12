Zachary Levi sera-t-il toujours Shazam dans l’univers DC ?

Avec la suite »Shazam ! Fureur des Dieux » première en 2023 et changements dans l’univers DC, de nombreux fans se sont demandé si Zacharie Lévi jouera-t-il toujours Shazam, ou si son film fera toujours partie du canon.

Compte tenu de cela, Levi lui-même a répondu à un tweet dans lequel il s’est assuré qu’il ne reviendrait pas en tant que Shazam, en disant: » Oooh, je n’irais vraiment pas croire tout ce que vous voyez sur Internet. Je vais bien. Nous allons tous bien ».

La rumeur selon laquelle Levi quitterait Shazam a commencé à croître ces derniers mois, après James Gunn Oui Pierre Safran ils prévoyaient de redémarrer chacun des films DC. Avec tout cela, beaucoup s’attendaient à ce que » Fury of the Gods » soit le dernier opus de Levi, bien que l’acteur semble déjà avoir démenti la rumeur.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Quels acteurs pourraient remplacer Henry Cavill en tant que Superman

Récemment, il a été confirmé que Henry Cavill il ne reviendrait plus en tant que Superman dans les films des studios DC. Dans le message de l’acteur expliquant pourquoi il ne serait plus l’homme d’acier, Levi a écrit : « J’espère vous trouver dans un autre univers monsieur. » Bien qu’il s’agisse d’un petit commentaire, de nombreux fans ont commencé à se demander si l’acteur ferait partie du nouvel univers DC.

Levi a même commenté qu’il avait une grande amitié avec Gunn, déclarant qu’il participerait avec plaisir à une nouvelle production dirigée par lui. « Alors, votre question est : ‘Si ces deux-là sont mes patrons, y a-t-il un plan et un avenir pour Shazam ?’ Je dirais « Oui ». Je l’espère », a-t-il plaisanté. « Ces deux-là sont mes amis, et s’ils n’ont pas de plan, alors ils ne sont plus mes amis. Non monsieur. »

Cela pourrait aussi vous intéresser: Combien Henry Cavill a-t-il payé pour ses camées dans Black Adam et The Flash







Suite à l’état des films DC, ce » Black Adam » de 2022 est sorti, mettant en vedette Dwayne Johnson, un personnage qui a une grande connexion avec Shazam dans les bandes dessinées. Levi n’apparaissant pas en tant que Shazam dans le film, de nombreux fans espèrent qu’à l’avenir, les deux personnages se rencontreront pour relier leurs histoires sur grand écran.

» Shazam! Fury of the Gods » est prévu pour le 17 mars 2023.