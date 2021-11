Zachary Levi parle de son audition ratée pour Marvel Studios

Bien avant de remporter les applaudissements du public avec son interprétation de Shazam, un personnage qui prépare son retour au cinéma à l’été 2023, l’acteur Zachary Levi aurait tenté sa chance dans sa tentative de faire partie du MCU, apparaissant à la » Les auditions des Gardiens de la Galaxie ».

Lors d’une conversation avec The Playlist, Levi souligne que le réalisateur James Gunn, malgré le fait que l’audition ne se soit pas bien passée, est celui qui a laissé une très bonne impression de l’acteur aux cadres de Warner Bros, ce qui l’aiderait obtenir plus tard son rôle dans l’univers cinématographique de DC Comics.

Depuis sa montée en popularité auprès du grand public, Zachary Levi n’a eu aucun problème à parler ouvertement de son expérience personnelle à Hollywood et de l’impact de celle-ci sur sa propre santé mentale, il n’est donc pas surprenant qu’il ait décidé de partager ce chapitre de sa vie. liés à Marvel Studios.

Levi souligne que c’est son amitié étroite avec Gunn qui a conduit le réalisateur à lui demander d’assister aux auditions du personnage de Star-Lord dans le MCU, ce qu’il attendait avec impatience. Après une lecture de scénario et des tests caméra, il a commencé à se rendre compte que le grand favori du studio était Chris Pratt, qui avait des doutes en acceptant le rôle.

« Cela ne m’est venu ni à moi ni à quelqu’un d’autre, mais j’espérais avoir fait une assez bonne impression avec James lorsqu’il a ajouté pour Shazam et son très cher ami, manager et parfois partenaire de production, Peter Safran, appelé James car c’est ainsi que fonctionne notre industrie. Heureusement, j’étais en bons termes avec James », a commenté Levi.

Zachary Levi dit qu’il a toujours cherché à rester en bons termes avec autant de personnes que possible tout en essayant toujours d’être une personne décente, ce qui, selon lui, l’a aidé à décrocher le rôle de Shazam. « Shazam: Fury of the Gods » est à nouveau réalisé par David F. Sandberg et sa première est prévue le 2 juin 2023.