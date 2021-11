Zachary Levi dit qu’il voulait vraiment jouer à Gambit

Il est clair que l’acteur Zachary Levi a trouvé le rôle de super-héros qui lui convient parfaitement avec Shazam !, mais il avait en tête un certain personnage de Marvel comme celui qu’il espérait le plus jouer. De retour à la convention d’Atlanta Dragon Con 2021, Levi parlait de sa carrière lorsqu’on lui a posé des questions sur les autres super-héros qu’il aimerait jouer sur grand écran. Au départ, il a nommé Deadpool comme quelqu’un qu’il regardait avant que Ryan Reynolds ne s’implique.

Reed Richards des Quatre Fantastiques est une autre option qui intéresserait Levi. Il admet également avoir pensé à Spider-Man et Batman au cours des dernières années, bien qu’il ajoute qu’il n’a jamais passé beaucoup de temps à réfléchir à ces possibilités. L’acteur a ensuite nommé Gambit des X-Men comme le super-héros qu’il avait passé un temps particulièrement long à fantasmer sur la représentation, en partie à cause de leur héritage commun en Louisiane.

« Je voulais vraiment être Gambit depuis longtemps, ce serait super dingue. C’était en fait mon X-Men préféré [character] pendant longtemps. Comme tous mes potes veulent être Wolverine [when] nous jouions tous dehors [as kids]. Peut-être que j’avais une sorte de bâton que je prétendais être un arc [staff] que j’ai chargé et jeté mes cartes chargées à tout le monde… Je suis né en Louisiane… alors j’ai toujours dit : « C’est mon gars ! Alors j’ai eu ces rêves de, ‘Oh mon dieu, peut-être que je peux être Gambit.’ Et puis, vous savez… ce n’est pas arrivé. Mais encore une fois, ce n’était pas censé le faire. Parce que je deviens ce gars [Shazam]. Et ce gars est super amusant.

Levi aurait aussi pu être Star-Lord dans le gardiens de la Galaxie série si le rôle n’allait pas à Chris Pratt, mais en regardant la situation maintenant, Levi ne pourrait pas être plus reconnaissant. À l’époque, Levi cherchait toujours à obtenir un rôle majeur de super-héros, et cela l’aidait à connaître déjà James Gunn. Cette connexion a conduit à une audition officielle pour Star-Lord, un rôle que Levi voulait vraiment décrocher.

Dans une nouvelle interview avec The Playlist, Levi explique l’histoire derrière cette audition ratée. Il était allé jusqu’au test d’écran pour le personnage, servant essentiellement de sauvegarde si Pratt – le choix préféré du studio – ne fonctionnait pas. Pour le meilleur ou pour le pire, Pratt a signé son nom sur la ligne pointillée, mettant fin aux chances de Levi de rejoindre le MCU en tant que membre du gardiens de la Galaxie.

« James [Gunn] et je me connaissais, nous étions amis, nous aurions des soirées jeux chez nous, avions beaucoup d’amis communs Et donc il m’avait demandé de venir lire pour Star-Lord, et je l’ai fait, à l’étape suivante, puis tout d’un coup, j’étais en train de tester la caméra. Oh mec, je voulais tellement ce rôle, tellement, tellement, tellement, tellement. C’est arrivé à moi, à un autre gars et à Chris Pratt, mais Chris a toujours été leur préféré et il hésitait à le prendre, ce qui est compréhensible, je veux dire que c’est une grosse franchise, c’est Marvel, ça marche, ça marche ne fonctionne pas? Est-ce que tout le monde va me connaître comme pour le reste de ma vie ? Toutes ces choses qui te passent par la tête. »

En fin de compte, Levi a laissé une bonne impression à James Gunn, même s’il n’a finalement pas obtenu le rôle de Star-Lord. Cela est entré en jeu d’une manière merveilleuse plus tard lorsque Zachary Levi auditionnait pour Shazam ! pour Peter Safran, un ami et collègue de Gunn. Lorsque Safran a interrogé Gunn sur Levi, Gunn a recommandé l’acteur, ce qui Shazam ! casting qui se passe.

« J’essaie d’être en règle avec autant de personnes que possible et d’être une personne décente, et je pense qu’entre cela et à quel point James pensait que j’avais réussi au test de Star-Lord, il a poursuivi: » Ouais mec, tu devrais vraiment donner une opportunité à Zach. Je pense vraiment qu’il pourrait être génial.’ Était-ce la chose qui m’a envoyé tout ça ? Je ne sais pas, mais je suis sûr que cela faisait partie de cette conversation, absolument. Je suis redevable à James qu’il croirait assez en moi pour s’en souvenir et transmettre cette information. »

Tout est bien qui finit bien. Zachary Levi a finalement été un excellent choix de casting pour le rôle principal dans Shazam !. Réalisé par David Sandberg et avec Levi en tête, Shazam ! a été un succès au box-office en plus de recueillir des critiques positives de la part des fans et des critiques. En raison de ce succès, une suite est actuellement en préparation avec des plans provisoires pour que Levi et Dwayne Johnson co-star plus tard dans un Adam noir croisement.

Shazam ! La fureur des dieux devrait sortir en salles le 2 juin 2023.





