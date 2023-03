Zachary Levi démontre une fois de plus son répertoire humoristique dans « Shazam ! La fureur des dieux »

pas de spoilers

Le nouveau film DCEU ouvre ce jeudi dans les salles. On vous dit à quoi s’attendre de cette production.

©Warner Bros. » Shazam! La fureur des dieux «

Ce jeudi le premier film de la Univers étendu DC sous les ordres de Peter Safran et James Gunnqui sont devenus les successeurs de walter hamada. Il s’agit de Shazam ! La fureur des dieux » qui marquera le retour du personnage de Zacharie Lévi après quatre ans.

avec ce tour, Shazam ! La fureur des dieux » s’appuie une fois de plus sur tout le répertoire humoristique qui a tant caractérisé le Billy Batson de Zachary Levi et qui marquait un net changement de registre par rapport à la noirceur du snyderverse avec Batman de Ben Affleck et Superman d’Henry Cavill.

S’il y a quelque chose à souligner Shazam ! La fureur des dieux » est combien amusant ce nouveau film réalisé par David F.Sandberg (j’avais déjà fait le premier). Toutes les références à la pop culture en racontant des blagues sont très bien présentées et l’alchimie entre Jack Dylan Grazer et Levi cela fonctionne parfaitement.

Sur le plan visuel, il faut dire que le CGI (animation par ordinateur) laisse à désirer à plus d’un moment mais qu’il y a une nette amélioration par rapport aux créatures qui apparaissent par rapport au premier Shazam !. Mais, en général, l’artificialité de chaque scène se perçoit trop facilement.

+ À quoi s’attendre des méchants de « Shazam ! La fureur des dieux »

Helen Mirren et Lucy Liu sont présentés comme les deux antagonistes de cette suite de Shazam ! et donner vie à Hespera et Kalypso, respectivement. On remarque que les deux ont très bien compris où se situe le cœur du film et ils ne s’affrontent pas. Dans chaque scène avec laquelle ils doivent partager Zacharie Lévi ils brillent et nous donnent deux méchants plus qu’intéressants.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?