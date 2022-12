Zachary Levi défend James Gunn et Peter Safran de DC

DC a été critiqué ces derniers temps parce qu’ils ont décidé de refondre Superman et Henry Cavill ne reviendra pas. Les fans se sont tournés vers Twitter et les réseaux sociaux pour exprimer leur déception. Vanity Fair rapporte que l’acteur Zacharie Lévi (Shazam !) est venu à la défense de DC au sujet de la décision, qui, selon lui, a ses raisons que les fans doivent respecter.





«Vous n’avez aucune idée des raisonnements derrière l’une des décisions en cours. La quantité de conjectures et de rumeurs, de drames et d’absurdités qui ne cessent de tourner sur Instagram et Twitter est risible. C’est incroyablement risible. »

Levi poursuit en disant qu’en tant qu’acteur de l’univers DC, il respecterait les décisions des supérieurs s’ils décidaient que quelque chose dans ses projets devait changer ou être réévalué. James Gunn et Pierre Safran, les nouveaux co-chefs de DC Studios, ont été durement touchés par la consternation des fans de Superman qui pensent que Gunn et Safran prennent des décisions qui menacent la franchise. Levi dit que les fans doivent donner une pause aux co-chefs et cesser d’être si durs avec eux.

« Donnez-leur du temps pour profiter des vacances, et voyons ce qui se passe de l’autre côté. »





Les co-chefs de DC suscitent un drame pour plus d’une franchise

Zachary Levi a exhorté les fans à donner aux co-chefs le temps de faire leurs preuves à DC alors qu’ils cherchent à améliorer la franchise. Les co-chefs, James Gunn et Peter Safran, sont aux commandes depuis un peu plus d’un mois, et pendant ce temps, il y a eu beaucoup de spéculations et de rumeurs à gogo sur les changements qui pourraient avoir lieu avec certains favoris des fans. En plus de la confirmation qu’Henry Cavill ne reviendra pas pour jouer Superman dans le prochain film, d’autres annonces ont suscité un drame pour les fans de DC.

James Gunn dit un Adam noir la suite n’est pas en préparation de sitôt. Un autre choc pour les fans a été l’annulation de Merveille femme 3. Ben Affleck pourrait revenir dans l’univers DC en tant que réalisateur, et d’autres projets auraient été repoussés au second plan.

Les fans se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur mécontentement face aux annonces de James Gunn jusqu’à présent, en utilisant le hashtag #FireJamesGunn et ont fait circuler une pétition sur Change.org. Gunn et Safran annonceront leur plan complet de refonte de DC début 2023.