Zachary Levi commente Shazam! Fureur des dieux en deçà du box-office

La suite de super-héros Shazam ! Fureur des Dieux a été présenté en salles, et cela ne s’est pas aussi bien passé que prévu. La suite n’a pas répondu à ses attentes en attirant un total mondial de 65,6 millions de dollars au box-office, ce qui reste une somme d’argent respectable mais bien en deçà de ce que l’on attend des films de super-héros à gros budget ces jours-ci. Shazam 2 avait un budget d’environ 125 millions de dollars, et le film a encore de l’escalade à faire avant d’atteindre le seuil de rentabilité. Verser du sel sur la plaie ici serait les critiques mitigées, comme Fureur des Dieux a atterri avec une note pourrie de 52% au box-office, mais avec un score d’audience beaucoup plus élevé de 87%.

En tout cas, les résultats ont été décevants pour le Shazam ! Fureur des Dieux équipe. Étoile Zacharie Lévi a parlé du film qui a échoué au box-office avec un message sur Twitter. En réponse à un fan suggérant que les fanatiques du « Snyderverse » de Zack Snyder seront ravis, Levi est d’accord, bien qu’il continue en suggérant que le plus gros problème avec Fureur des Dieux est un marketing inapproprié.

« C’est aussi vrai. Triste, mais vrai », a déclaré Levi, faisant référence aux fans de Snyderverse qui espéraient que le film échouerait. « On ne sait pas dans quelle mesure cela affecte réellement le box-office. Mais je pense que le plus gros problème que nous rencontrons est le marketing. C’est un film familial parfait, et pourtant beaucoup de familles ne le savent pas. Ce qui n’est qu’un honte. »





Shazam ! Le réalisateur de Fury of the Gods, David F. Sandberg, est déjà passé à autre chose

Warner Bros.

Le réalisateur du film, David F. Sandberg, a également exprimé sa déception. Il a noté sur Twitter comment le film a étrangement à la fois le score le plus bas des critiques et le score le plus élevé du public qu’il ait jamais obtenu. Mais en ce qui concerne les critiques des critiques, Sandberg admet qu’il est toujours surpris, car il se sentait très confiant quant à la qualité de Shazam ! Fureur des Dieux.

« Sur Rotten Tomatoes, je viens d’obtenir mon score de critique le plus bas et mon score d’audience le plus élevé sur le même film », a écrit le cinéaste. « Je ne m’attendais pas à une rediffusion du premier film d’un point de vue critique mais j’ai quand même été un peu surpris car je pense que c’est un bon film. Ah bon. »

Sandberg a ajouté qu’il en avait « définitivement fini avec les super-héros pour le moment », ne s’attendant manifestement pas à Shazam 3 se produire à ce stade. Cela coïncide avec les commentaires qu’il avait faits avant sa sortie selon lesquels l’avenir du personnage dans la DCU dépendra de la façon dont Fureur des Dieux fait dans les salles. Les défauts du film semblent désormais avoir scellé le sort de Shazam, limitant le personnage à deux films.

Pour ce que ça vaut, on pourrait supposer que, pour qui sait combien de fans, Shazam ! Fureur des Dieux échouer au box-office n’a rien à voir avec le film lui-même. La suite a la particularité de sortir après que le sort du DCEU ait déjà été scellé avec James Gunn et Peter Safran annonçant des plans alternatifs pour leur DCU à l’avenir. Etant donné comment Adam noir terminé avec des taquineries pour un retour de Superman qui ne se produira pas réellement, il semble probable que de nombreux fans refusent même de regarder les autres films de DCEU comme Shazam ! Fureur des Dieux et Aquaman et le royaume perdumais il est impossible de déterminer à quel point cela seul a affecté les ventes de billets.

Shazam ! Fureur des Dieux joue dans les salles de cinéma.