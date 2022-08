Zachary Levi apprend que son ancêtre a échappé de justesse à la mort lors d’un procès de sorcière

La recherche de l’histoire familiale de Zachary Levi avec le documentaire généalogique NBC série Qui pensez-vous que vous Sommes? conduit à des résultats surprenants pour Shazam ! étoile. Dimanche, Levi a été surpris par la nouvelle que sa 10 fois arrière-grand-mère paternelle, Elizabeth Clawson, a été accusée d’être une sorcière en 1692, la même année que les procès des sorcières de Salem. Debout près de l’étang où Clawson a été plongé, un Levi au cœur brisé a partagé:

« Découvrir que ma 10 fois arrière-grand-mère a été essentiellement accusée d’être une sorcière est tellement époustouflant et aussi troublant, triste et surréaliste. C’est toujours difficile d’essayer de se mettre à la place de quelqu’un d’autre, mais 1692, ma 10 fois arrière-grand-mère est jetée dans cet étang, les mains et les pieds liés l’un dans l’autre. Elle connaît la gravité de la situation. Elle comprend ce qui arrive à quelqu’un qui est accusé et reconnu coupable d’être une sorcière. Je veux dire, c’est la mort. J’imagine qu’elle était effrayée, en colère et confuse. Je peux imaginer être à cet endroit, entouré d’un groupe de personnes que vous pensiez être vos amis.

Après avoir creusé un peu plus, Levi et Ann Little, professeur d’histoire à la Colorado State University, ont découvert une pétition écrite par le mari de Clawson, Stephen Clawson, et signée par 76 personnes défendant Clawson contre les accusations de sorcellerie. Peu expliqué :

«La communauté, en soutenant Elizabeth Clawson, prenait un risque en raison de la peur de la culpabilité par association pour défendre une sorcière accusée. Et Stephen prenait certainement un risque en sollicitant un soutien pour sa femme. Nous avons vu en Angleterre et en Nouvelle-Angleterre que des maris sont accusés de sorcellerie lorsqu’ils essaient de défendre leurs femmes contre l’accusation de sorcellerie. Alors, il a fait quelque chose de très inhabituel et de très courageux.

Qui pensez vous être? Emmène les célébrités dans un voyage dans le passé

Bien que Clawson ait vécu à Fairfield, dans le Connecticut, et non à Salem, dans le Massachusetts, l’ancêtre de Levi a tout de même été jugée, où elle aurait pu être exécutée si elle avait été reconnue coupable. Au cours des procès pour sorcières, les femmes accusées de sorcellerie ont été esquivées, pieds et poings liés et mises à l’eau afin de déterminer si le suspect était une sorcière ou non. On croyait qu ‘ »un chrétien pur et au bon cœur coulerait », alors quand elle flottait, ils pensaient qu’elle était une sorcière. Heureusement, Elizabeth Clawson n’a pas été condamnée et a été libérée.

