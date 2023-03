Zachary Levi a de l’espoir pour un film Chuck

Zacharie Lévi se bat toujours pour un Mandrin film suite. De nombreuses séries reviennent après plusieurs années. Certains, avec de nouveaux épisodes ou des spin-offs, comme Dextre avec Dexter : sang neuf ou Ce spectacle des années 70 avec Ce spectacle des années 90. Dans d’autres cas, comme celui de Monk le sera bientôt, ou comme Breaking Bad fait, ils continuent leurs histoires avec des films. Et cela pourrait être Mandrinc’est le destin.





La série NBC a duré 5 saisons de 2007 à 2012 et a présenté le Shazam ! star en tant que protagoniste principal. Et c’est l’acteur lui-même qui souhaite poursuivre l’histoire sous la forme d’un film et se bat pour que cela se réalise, même si rien n’est encore confirmé.

Lors de sa présentation au SMX, Levi a évoqué l’idée de faire revivre la franchise :

Les fans de Chuck font partie de mes personnes préférées au monde. Ils ont guidé ma carrière pendant si longtemps et continuent de grandir. Je veux dire, nous avons été sur toutes les plateformes de streaming en ce moment, et de plus en plus de gens le trouvent à chaque itération, et c’est une raison encore plus importante pour laquelle je continue d’essayer de faire ce fichu film de Chuck. Et je pense avoir convaincu les gens de Warner Bros. de me laisser le faire à un moment donné. Je ne sais pas quand ce sera. Je veux dire, tout cela est encore une sorte de stade naissant.

Des rumeurs sur un Mandrin Le film existe depuis un certain temps maintenant, et compte tenu du nombre croissant de reprises effectuées par les services de streaming, les possibilités de retour de la série semblent plus probables que jamais. Et Levi semble en être conscient :

Je suis en pourparlers précoces avec des têtes là-bas pour dire: ‘Hé les gars, vous savez, je suis maintenant votre, votre super-héros sur vos films Warner Brothers. Laissez-moi laisser, laissez-moi utiliser cette bonne volonté et laissez-moi faire ça. Parce que je pense, euh, écoutez, je sais que tous les acteurs seraient de la partie, ils l’ont déjà dit, totalement prêts à le faire. Je pense que Josh Schwartz et Chris Fedak, nos créateurs sont en bas, ils sont en bas pour l’écrire et vous savez, rassembler le groupe. C’est juste une question de Warner Brothers qui dit: « Oui, nous sommes en panne et voici un budget et allez faire ce film. » Parce que j’écoute, Chuck était en fait un petit mini film d’action des années 80 chaque semaine de toute façon. Ce n’est donc pas comme si nous ne savions pas comment faire. Nous avons juste un peu plus de budget dans le temps et allons faire un vrai film. Je pense que ce serait tellement amusant.





De quoi parlait Chuck ?

Télévision Warner Bros.

Mandrin était une comédie d’espionnage qui suivait la vie de Chuck Bartowski, un génie informatique de près de 30 ans qui travaille comme informaticien dans un magasin d’électronique avec son meilleur ami Morgan Grimes (Joshua Gomez). Ici, les chances de gravir les échelons sont nulles et, en plus, Chuck peut être très malin mais il n’a aucune ambition. En fait, sa sœur Ellie (Sarah Lancaster) et son petit ami, Devon Woodcomb (Ryan McPartlin) essaient toujours de le convaincre d’aller de l’avant tant sur le plan professionnel que romantique.

Cependant, la vie du protagoniste cesse d’être une routine ennuyeuse lorsqu’il reçoit un e-mail de Bryce Larkin (Matt Bomer), un ancien camarade de classe d’université qui est un agent de la CIA. Larkin a volé et envoyé à Chuck the ‘Intersect’, un programme contenant l’intégralité de la base de données de la CIA et de la National Security Agency et, après l’avoir envoyé, il a détruit l’ordinateur sur lequel il était stocké. Le ‘Intersect’ a téléchargé toutes ces informations dans le cerveau de Chuck après avoir ouvert le mail en question.