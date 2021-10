Zach Galifianakis plaisante avec ses enfants « ne saura jamais » qu’il a joué dans Very Bad Trip

Zach Galifianakis a révélé que ses enfants n’ont absolument aucune idée de ce qu’il fait et qu’ils « ne sauront jamais » qu’il a joué dans Very Bad Trip.

Galifianakis, 52 ans, a deux fils – âgés de quatre et sept ans – avec sa femme Quinn Lundberg et leur a dit qu’il avait une profession différente en effet.

« Les gens venaient vers moi et me disaient : ‘Oh, mes enfants adorent Very Bad Trip’ et je me dis ‘Tu es un parent horrible.’