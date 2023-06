Zach Galifianakis canalise Toy Tycoon dans The Beanie Bubble Trailer Extravaganza

Apple TV+ a dévoilé la première bande-annonce de son prochain film, La bulle du bonnet. Le film dévoile l’histoire captivante de Ty Warner, l’homme derrière la folie des Beanie Babies. Avec Zach Galifianakis endossant le rôle de Warner, ce film promet d’être aussi somptueux que les jouets eux-mêmes.







La dernière offre d’Apple TV + nous ramène aux années 1990 – une époque où les Tamagotchis, la musique grunge et les Beanie Babies régnaient en maître. Mais parmi les souvenirs glorieux, il y a une histoire d’ambition, d’obsession et de chute éventuelle.

À la fin des années 90, les petites peluches remplies de haricots avec des yeux en bouton n’étaient pas seulement des jouets mais une sensation. Les Beanie Babies, comme on les appelait affectueusement, étaient l’incarnation du cool. Ces animaux en peluche à l’air innocent se négociaient à des prix qui feraient transpirer les agents de change.

Les gens faisaient la queue, chassaient les ventes de garage et enchérissaient comme des fous en ligne pour ces adorables créatures. C’était une frénésie qui a pris le monde d’assaut.

Mais comme pour toutes les folies, celle-ci avait sa particularité. Entrez Ty Warner, le vendeur de jouets audacieux et visionnaire qui a vu le potentiel de ces petites créatures. Warner’s Ty Inc. est devenu un mastodonte dans l’industrie du jouet en peluche. Il ne vendait pas seulement des jouets; il vendait des rêves.

Avec un marketing astucieux et un instinct pour ce qui chatouillait la fantaisie, Warner a transformé les Beanie Babies en objets de collection en retirant les designs et en publiant des éditions limitées. Imaginez, Ty Inc. engrangeant des bénéfices stupéfiants de 700 millions de dollars en un an. Warner n’a pas seulement réussi; il était milliardaire.

La bulle du bonnet est plus qu'un simple voyage dans le passé; c'est une adaptation du livre intrigant, The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion et le côté obscur du mignon de Zac Bissonnette. Le film traverse non seulement le parcours de Warner, mais également le rôle essentiel joué par trois femmes qui ont été les piliers de la construction de son empire en peluche.







Des acteurs étoilés traversent des rêves en peluche et des réalités difficiles

Images via Apple TV+

Elizabeth Banks incarnera Robbie, le partenaire initial de Warner. Sarah Snook jouera le rôle de Sheila, l’épouse négligée de Ty. Sans oublier Géraldine Viswanathan, qui incarne Maya, la prodige de la tech qui fut à l’avant-garde de la vague internet des années 90. Le film est dirigé par le duo de Kristin Gore et Damian Kulash.

Cependant, comme le dit le proverbe, ce qui monte doit redescendre. La bulle Beanie Babies n’a pas fait exception. Le marché a été inondé et les prix ont commencé à chuter. Le rêve a été brisé lorsque les collectionneurs ont réalisé que leurs biens les plus précieux n’étaient pas les mines d’or qu’ils pensaient être.

Le prochain Bonnet Bulle n’est pas qu’un film; c’est un tour de montagnes russes qui vous emmène à travers les hauts et les bas d’une époque. Pour ceux qui l’ont vécu, c’est de la nostalgie ; pour d’autres, c’est une histoire fascinante.

Le film devrait sortir dans certaines salles le 21 juillet et fera sa première mondiale sur Apple TV + le 28 juillet. Alors, marquez vos calendriers et soyez prêt à être transporté à une époque où les petits jouets en peluche étaient la plus grande chose autour .