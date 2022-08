Zach Braff et Florence Pugh se séparent après trois ans

Florence Pugh et Zach Braff ont mis fin à leur relation plus tôt cette année, a déclaré l’actrice mardi dans Harper’s Bazaar. Le Britannique de 26 ans et l’Américain de 47 ans étaient ensemble depuis trois ans. En raison de la grande différence d’âge entre les deux, leur relation était sous le microscope dès le départ.

Photo : @zachbraff/Instagram

« Nous avons essayé de garder la rupture secrète parce que tout le monde avait une opinion sur la relation », dit l’actrice.

Les acteurs se sont mis en couple après avoir travaillé ensemble sur le court métrage In the Time It Takes to Get There. Les paparazzi et les tabloïds n’ont pas tardé à signaler la différence d’âge significative entre Pugh et Braff. L’actrice qualifie toute la couverture de leur relation, des moments privés photographiés aux nouvelles inventées, « d’incroyablement fausses ».

Photo : @florencepugh/Instagram

« Je ne pense pas que tous les aspects de nos vies devraient être vus et décrits comme ça, simplement parce que nous sommes des acteurs », Pugh croit. « Nous ne nous sommes pas inscrits à une série télé-réalité. »

Avant leur rupture, Braff et Pugh travaillaient encore ensemble sur le film A Good Person. Braff a réalisé ce film et a écrit le scénario, Pugh a obtenu le rôle principal.

