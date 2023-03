Zach Braff dit qu’il est dedans "Admiration" du talent de son ex Florence Pugh, l’appelle une "Actrice de niveau supérieur"

Tel que rapporté par PEOPLE, star Zach Braff ne peut pas oublier son ex Chez Florence Pugh incroyables talents d’acteur. Lors d’une récente interview avec Entertainment Tonight, le Gommages la star a déclaré que son ancien petit ami était une source d’inspiration pour son nouveau film Une bonne personne en partie à cause de son « talent ».





Tout en discutant avec le point de vente, Braff a déclaré: « Je suis juste impressionné par son talent et j’ai dit: » Je veux écrire ceci pour Florence. Ce que j’écris va vraiment être difficile, et elle est incroyable. « » L’acteur a ensuite ajouté que Pugh est « une actrice de niveau supérieur » et « tout simplement incroyable ».

Il a poursuivi en disant qu’il « n’aurait pas pu écrire le rôle pour moi-même », notant que le rôle « n’était pas pour vos acteurs moyens ».

Braff a déclaré: « Je voulais écrire quelque chose pour elle et j’avais cette image dans mon esprit de cette scène de restaurant et j’ai pensé à Florence Pugh en face d’une légende dont tout le monde parle. »





Une bonne personne est également inspirée par le décès de l’ami proche de Zach Braff, Nick Cordero

Une bonne personne met en vedette Pugh dans le rôle d’Allison et Morgan Freeman dans le rôle de Daniel, deux personnes qui établissent une connexion inattendue après un accident mortel qui a coûté la vie à la fille de Daniel. Braff a déclaré que l’histoire avait également été influencée par le décès de son ami proche, Nick Cordero, décédé lors de la pandémie de COVID-19.

Selon Braff, Pugh et Freeman ont les compétences nécessaires pour aborder l’histoire difficile du film. Il a dit: « Ils savent tous les deux quand les caméras sont braquées sur eux, à quel point ils peuvent faire peu de choses et cela se verra. C’est tout simplement fascinant. Tant d’acteurs, dont moi-même, pensent que vous devez en faire tellement, mais vous regardez Florence et Morgan et ils peuvent juste faire un tour de tête subtil et c’est génial. »

PEOPLE a noté que ce n’est pas la première fois que Braff fait l’éloge de Pugh (le couple s’est séparé l’année dernière). L’année dernière, lors d’une interview avec Collider, Braff a déclaré que le Petite femme star a donné une performance « incroyable » en tant que personnage d’Allison.

Il a dit: « La performance de Florence Pugh dans le film, je sais que je suis partial, mais c’est la chose la plus miraculeuse que vous verrez jamais. Je sais que tout ce que fait Florence est incroyable. »

Il a poursuivi: « Les gens disent qu’elle est peut-être la meilleure actrice de sa génération. Je pense qu’elle est l’une des meilleures actrices qui travaillent. Cette performance qu’elle donne est incroyable. »

Plus tôt ce mois-ci, les ex sont apparus ensemble sur le tapis rouge pour la première britannique de Une bonne personne à l’hôtel Ham Yard de Londres.

Une bonne personne sortira dans certaines salles le 24 mars et sortira partout le 31 mars.