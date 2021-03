Zac Hanson est père de 5 enfants! Voir les photos de papa, maman et leur petit garçon

Purobio Cosmetics Baume à Lèvres Enfant 5ml

Le baume à lèvres bio Kids du laboratoire Purobio Cosmetics est un soin qui nourrit et protège les lèvres des enfants. Sa formule composée de camomille, d'aloe vera et de calendula, permet d'hydrater intensément les lèvres et les rendre douces. Son goût de barbe à papa conviendra aux plus gourmands !