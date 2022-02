Zac Efron se battra pour son bec et ongles en or dans le film  »Gold »

Zack Efron il est prêt à s’accrocher à son précieux or avec sa vie. l’étoile de « Comédie musicale au lycée », jouera dans le thriller de survie »Or »Comme le montre sa première bande-annonce, Efron jouera un sans-abri qui trouve une énorme pépite d’or, mais doit attendre de l’aide pour l’emporter, faisant de lui le gars le plus chanceux et le plus malchanceux de la planète. Le protagoniste devra lutter bec et ongles contre les intempéries, les animaux du désert et d’autres personnes qui recherchent également leur précieux trésor.

Dans l’histoire, il est accompagné d’un autre vagabond, joué par Anthony Hayes, qui propose de s’éloigner et de trouver un bulldozer pour extraire la roche rougeoyante. Le problème est que l’autre gars ne semble jamais revenir, ce qui pourrait suggérer qu’il a d’autres projets plus égoïstes en tête.

Pour compléter l’histoire de trois acteurs, l’actrice Susie Porter jouera un mystérieux inconnu qui apparaît au milieu du désert alors que le personnage de Zac attend seul de l’aide, pour savoir s’il sera ami ou ennemi, il faudra le découvrir dans le film. Porter a déjà participé au film en Netflix, »Position », en plus de la série sur la prison « Wentworth » et mini-série comique « Les suspects inhabituels ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Paramount confirme la suite de la franchise SCREAM avec une nouvelle suite.

»Or » est réalisé par Anthony Hayes. L’acteur australien joue, réalise et écrit son propre film. Polly Smith l’a aidé à co-écrire le scénario, et il fait ses débuts en tant que scénariste après avoir travaillé pendant de nombreuses années dans le département des costumes et de la garde-robe sur des films comme »Tueur d’élite » Oui »connaissance ».

Le film a été repris par Écran Média Films en juillet 2021 pour une sortie nord-américaine et était initialement prévue pour une sortie en janvier, mais la société de distribution a changé les dates, et maintenant nous pouvons nous attendre à voir Zac Efron se salir le 11 mars de cette année.