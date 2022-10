Zac Efron jouera-t-il Wolverine dans le MCU ? C’est ce que dit l’acteur

Tandis que Hugh Jackman annonce son retour attendu en tant que carcajous dans »piscine morte 3 », étant son premier film dans l’univers cinématographique Marvel, de nombreux fans soulignent que le personnage aura probablement plus tard une version plus jeune, mettant en vedette un acteur plus jeune que Jackman, avec Zack Efron étant l’option préférée de beaucoup.

Lors d’une apparition dans » The Tonight Show Starring Jimmy Fallon », Efron a été interrogé sur la possibilité d’être choisi comme la nouvelle version de Wolverine du MCU, qui le verrait remplacer Jackman. Le sujet s’est avéré assez délicat puisqu’il connaît Jackman pour avoir partagé la vedette avec lui dans le film »The Greatest Showman », mais au final il a décidé de donner une réponse.

« Je pense que Hugh va encore très bien, je dois le donner à Hugh », a déclaré Efron. « Je suppose que j’avais mis le pied à l’étrier là-dessus, je devrais aller lui parler. » L’acteur a même plaisanté en disant qu’il se laisserait pousser la barbe pour pouvoir jouer le personnage à l’avenir.

La carrière d’Efron a vu de grands changements dans ses rôles, commençant d’abord dans le groupe d’adolescents de la franchise cinématographique ‘Lycée musical ». À partir de là, il a choqué ses fans de longue date avec une performance glaçante en tant que véritable tueur en série Ted Bundy dans le film de 2019 « Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile ».

Par conséquent, jouer le rôle du mutant torturé et infusé d’Adamantium de Marvel représenterait un rôle familier pour l’acteur. Cependant, avec le retour de Jackman, rien n’indique si Marvel cherchera à remplacer son rôle ou continuera à étendre son implication.

L’acteur Ryan Reynolds Il était chargé d’annoncer que Hugh Jackman reviendrait en tant que Wolverine dans » Deadpool 3 », avec de nombreux fans fous de l’inclusion de l’acteur dans l’UCM. Reynolds a même déclaré que sa participation n’affectera rien de ce que l’on voit dans « Logan », un film qui a vu la dernière apparition de Jackman en tant que personnage.

S’il y a encore de nombreuses questions dans l’air, « Deadpool 3 » a encore du chemin à parcourir, puisqu’il sortira en salles jusqu’au 6 septembre 2024.