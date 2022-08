Zac Efron joue dans l’un des plus grands films de gars de tous les temps

Jusqu’où iriez-vous pour acheter des bières pour les gars ? La réponse : probablement pas aussi loin que Zac Efron le fait dans son nouveau film. Jetez un œil à la bande-annonce :

La plus grande course de bière de tous les temps raconte l’histoire incroyable, et presque incroyable, de John « Chick » Donohue, qui s’est donné beaucoup de mal pour hydrater ses amis.

Après une soirée avec des amis à New York en 1967, le vétéran de l’US Marine Corps Chick (Efron) fait ses valises avec quelques bières et part en voyage pour prendre un verre avec ses copains qui servent sur la ligne de front au Vietnam.

Le synopsis dit: « Pour montrer son soutien à ses amis du quartier qui servent au Vietnam, Chickie Donohue (Zac Efron) décide de faire quelque chose de totalement scandaleux: se rendre seul sur la ligne de front pour apporter aux soldats un petit morceau de chez eux – leur boîte de conserve préférée. Bière.

Zac Efron joue le rôle de Chick, qui se lance dans la mère de toutes les bières. Crédit : AppleTV

« Cependant, ce qui a commencé comme un voyage bien intentionné se transforme rapidement en l’aventure d’une vie alors que Chickie affronte la réalité de cette guerre controversée et que ses retrouvailles avec ses copains d’enfance le plongent dans les complexités et les responsabilités de l’âge adulte.

« Basé sur une incroyable histoire vraie, La plus grande course de bière de tous les temps est un récit sincère sur le passage à l’âge adulte sur l’amitié, la loyauté et le sacrifice. »

Et si Efron ne vous a pas suffi, le film tant attendu met également en vedette Bill Murray, Russell Crowe et Viggo Mortensen.

Le film est basé sur le livre de 2017 La plus grande course de bière de tous les temps : un mémoire d’amitié, de loyauté et de guerre.

Le réalisateur Peter Farrelly a décidé de reprendre l’histoire après qu’un de ses amis lui ait envoyé un court métrage à ce sujet, qui est sorti en 2015.

S’adressant à Empire, l’homme de 65 ans a déclaré: « Je me suis dit: » Wow, c’est une histoire incroyable « .

« J’ai immédiatement appelé mon avocate – c’est ma sœur, Cindy – et j’ai dit : « Hé, essayons d’obtenir le droit à ça ». Je veux leur en parler.

Chick a parcouru des milliers de kilomètres pour apporter quelques bières à ses potes. Crédit : AppleTV

« Je l’ai cherché et ils n’avaient pas de scénario, ils n’avaient rien, mais ils voulaient faire l’histoire, donc je savais juste que c’était ce que je voulais faire ensuite. »

Dans le cadre de ses recherches pour le film, Farrelly a pu parler avec Chick et écouter son histoire.

« Il a 81 ans et c’est une bougie d’allumage », a déclaré le Bête et encore plus bête directeur. « Il a une meilleure mémoire que moi, je vais vous le dire. Il pourrait vous dire chaque endroit où il est allé.

« Il parlera d’être à Saigon, ce qui s’est passé il y a 55 ans et il dira: » Ouais, je marchais dans n’importe quelle rue et j’ai accroché à droite dans une rue couverte et puis je suis arrivé à cette intersection… « Et je vais dire, ‘Comment diable vous souvenez-vous de tout cela?’

« Il a une mémoire de tous les noms, il a une mémoire incroyable à propos de cette chose. Et il est très amusant à côtoyer, j’adore ce gars. »