Zac Efron et Vanessa se tiennent la main: est-ce l’amour?

La bombasse Zac Efron est-elle reprise? Au moins, il a été aperçu avec une femme maintenant, et les deux semblent vraiment très familiers.

Zac Efron et Vanessa Valladares devraient « profiter du temps » qu’ils passent ensemble en Australie. Les images montrent les deux se tenant même la main.

Rencontré en juin

L’artiste de 32 ans sortirait avec Vanessa après que les deux se soient rencontrés en juin alors que le mannequin australien travaillait au Byron Bay General Store & Cafe. On dit que les deux ont passé beaucoup de temps ensemble au cours des dernières semaines et ont été repérés ensemble encore et encore. Vous remarquez rapidement que ça grésille beaucoup.

Ils font beaucoup ensemble

Une source a déclaré à People: «Zac a rencontré Ness plus tôt cet été. Ils ont commencé à sortir ensemble en juillet et ont récemment fait un voyage de ski ensemble. Vous pouvez dire qu’ils s’entendent bien. Elle passe beaucoup de temps chez lui. «

Apparemment, la mannequin a déjà abandonné son travail au café pour passer beaucoup de temps avec Zac Efron. Était-ce si intelligent?

Est-ce qu’il déménage en Australie?

Zac, qui a déjà fréquenté l’actrice Vanessa Hudgens de 2005 à 2010, a été aperçu assis avec Vanessa dans un café sur la plage ce week-end.

Les spéculations sur la vie amoureuse de Zac font suite à l’annonce que l’acteur envisage de déménager en Australie. La star de «Greatest Showman» souhaiterait vendre sa propriété à Los Angeles afin de s’installer définitivement dans la région de Byron Bay.

Tu ne veux plus te cacher

Sur les photos actuelles, vous pouvez voir Vanessa et Zac marcher sur la plage. Ils se tiennent la main et visitent le restaurant « The Farm » à Bayron Bay. Là, ils ont pris des boissons fraîches et des collations et ont quitté le restaurant.

Après plusieurs semaines de spéculation sur ce qui se passe entre les deux, ils ne veulent apparemment plus se cacher.