Zac Efron et Joey King ensemble : nouvelles images de leur film sur Netflix

NETFLIX

Après le succès de Bullet Train, le protagoniste d’El Stand de los Besos s’apprête à revenir sur le géant du streaming. Ce sera le film avec Nicole Kidman et Kathy Bates.

© GettyZac Efron et Joey King ont un nouveau projet ensemble.

L’évolution de Joey King dans le monde du divertissement est remarquable. A tout juste 23 ans, l’actrice a réussi à devenir une véritable star. Fini les petits rôles : il se positionne aujourd’hui comme un personnage qui joue et peut jouer, par exemple, aux côtés de Brad Pitt dans Train à grande vitesse. Et comme il n’a pas de repos, il s’apprête déjà à faire le grand saut avec un nouveau projet en Netflix qui comprendra Zack Efron Déjà Nicole Kidman.

Sans aucun doute, c’est l’une des grandes figures de la plateforme de streaming. Est-ce sa performance en tant qu’Elle Evan dans La cabine des baisers, a captivé le jeune public qui a suivi avec passion la trilogie cinématographique avec Jacob Elordi. Cependant, ce type de romance adolescente a été oublié par le N rouge. En ce moment, il se prépare à faire la une d’une autre comédie romantique mettant en vedette.

Le film est provisoirement intitulé Une affaire de famille. De quoi s’agit-il? Bien que Netflix garde les secrets de cette nouvelle production sous clé, il a été révélé que l’histoire tournera autour d’une jeune femme, de sa mère et de son patron star de cinéma. Une romance très particulière va déclencher des conséquences pour ces trois personnages, les obligeant à faire face aux complications amoureuses, sexuelles et identitaires.

Le tournage a déjà commencé ! Joey King, Zac Efron et Nicole Kidman travaillent tous les deux sur le plateau, précisément à Atlanta, en Géorgie. Bien que le service d’abonnement n’ait pas encore publié d’images officielles, les paparazzi ont réussi à capturer le protagoniste de The Kissing Booth et ses prestigieux collègues qui travaillent à nouveau ensemble après s’être exhibés dans The Paperboy (2012), où ils ont également joué des intérêts amoureux.

Bien sûr, Netflix n’a pas non plus publié la date de sortie prévue pour Une affaire de famille. Cependant, tout indiquerait que le grand lancement est prévu pour le premier semestre 2023. avec scénario de Carrie Soloman et Richard LaGraveneseégalement le réalisateur derrière le projet, a été confirmé pour faire partie de la distribution Liza Kosh et Kathy Bates. A voir absolument pour les amateurs de comédie romantique !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂