Zac Efron c’est trouvé parmi les acteurs les plus populaires au monde et il utilise sa capacité de diffusion pour concurrencer des causes qu’il croit justes. C’est un fort défenseur des droits environnementaux et défenseur de la nature, C’est pourquoi il a participé ce vendredi à un événement virtuel avec de grandes célébrités pour Le jour de la terre. Cependant, son apparence n’a pas été seulement soulignée par le message important qu’il a laissé: l’apparition de son visage a surpris tout le monde et a provoqué à la fois des réactions et des mèmes. Vue!

L’acteur de 33 ans a été convoqué pour faire partie de Jour de la Terre! La comédie musicale: un spécial de Facebook Wach présenté par le célèbre vulgarisateur scientifique Bill Nye. En plus de l’interprète de Musique de lycée il y avait des étoiles comme Maluma, Justin Bieber, Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio et Steve Aoki.

« Un grand spectacle musical? Bill, je savais que tu étais intelligent, mais tu es un génie. », Efron a exprimé dans sa seule apparition pour rejoindre l’initiative qui a réuni des artistes pour chanter pour la planète Terre. Votre participation est un autre exemple de la l’engagement qu’il a avec l’environnement qui l’a même conduit à réaliser une série documentaire.

Terre à terre avec Zac Efron est une série documentaire qui a été créée en 2020 sur Netflix et compte huit épisodes qui tournent autour de l’acteur et de ses voyages dans des endroits comme France, Porto Rico, Angleterre, Islande, Costa Rica, Pérou et Sardaigne. L’idée du programme est de promouvoir nature, énergie verte et modes de vie durables.

Zac Efron est réapparu devant la caméra et surpris par son nouveau visage

Bien que l’intention d’Efron de rejoindre le Jour de la Terre 2021 était de parler de l’environnement, un détail a attiré l’attention de ses fans et est devenu viral: l’apparence de votre visage. La star hollywoodienne est sortie devant la caméra et ses followers (il n’en a que 45,3 millions sur Instagram) ils ont remarqué que son visage avait été retouché. La situation a généré des réactions et des mèmes de la part des fans.

Mèmes et réactions sur le visage de Zac Efron