Zac Efron est prêt pour un redémarrage de « High School Musical »: « Mon cœur est toujours là »

Seize ans après la sortie du premier film « High School Musical », et Zac Efron est prêt à retourner à l’école !

Efron, qui jouait le rôle de Troy Bolton, une star du basket qui savait aussi très bien chanter, a déclaré à E! News qu’il serait partant pour un redémarrage de la franchise. Surtout si cela signifie qu’il retrouve le casting original, qui comprenait Vanessa Hudgens.

Vanessa Hudgens et Zac Efron dans « High School Musical 2 » de 2007. Alamy

« Avoir l’opportunité, sous quelque forme que ce soit, de revenir en arrière et de travailler avec cette équipe serait tellement incroyable », a déclaré Efron, 34 ans. « Mon cœur est toujours là. Ce serait incroyable. J’espère que ça arrivera. »

« High School Musical » a été créé pour la première fois sur Disney Channel en 2006 et s’adressait aux étudiants aux intérêts opposés (Efron’s Troy est un jock; Hudgens’ Gabriella aime les mathématiques et les sciences) qui essaient de jouer les rôles principaux dans la comédie musicale du lycée. (D’où le titre !)

Le film a été un tel succès qu’une suite est sortie en 2007, et la troisième et dernière (jusqu’à présent), « High School Musical 3 : Senior Year », est sortie en salles en 2008. Une série Disney+, « High School Musical : The Musical: The Series », créée en 2019 avec une nouvelle distribution qui comprend Olivia Rodrigo.

Efron à la première de « Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile » à Londres, en Angleterre en 2019. Samir Hussein / Wire Image

Il se pourrait qu’Efron ait vu le succès de « Girl Meets World », le spin-off de trois saisons de Disney Channel de « Boy Meets World » qui mettait en vedette Cory et Topanga Matthews (Ben Savage et Danielle Fishel) des années plus tard en tant que parents dévoués – avec une pléthore de stars invitées de la série originale.

Ou peut-être qu’Efron s’inspire d’une autre série télévisée du lycée, « Saved by the Bell », un redémarrage qui est revenu en 2020 sur Peacock et a duré deux saisons sur le streamer avant d’être annulé. Dans cette série, plusieurs acteurs originaux sont revenus à leurs personnages à l’âge adulte, dont Mark-Paul Gosselaar, un ancien étudiant intelligent devenu gouverneur de Californie.

Nous pourrions voir Efron dans une position similaire, mais peut-être que cette fois … il dirigerait le club de théâtre à East High School ? Ou suivre les traces de son père à la télévision en tant qu’entraîneur de basket-ball ?

En tout cas, il n’est pas le seul ancien « HSM » à devenir nostalgique. Hudgens et sa co-vedette Ashley Tisdale (Sharpay Evans) ont créé un duo TikTok sur « We’re All In This Together », une chanson du film original.

Il semble donc que tout le monde est bien échauffé et prêt à partir !