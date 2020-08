Zac Efron en a assez de LA – il veut aller en Australie

02.08.2020 à 20h16

La star hollywoodienne aspire à un changement de décor. Zac Efron veut soi-disant emballer son truc et émigrer en Australie.

Soleil, été, étoiles – c’est ce pour quoi Los Angeles est connue. Les stars s’affairent dans la Cité des Anges car plusieurs productions cinématographiques ont leur siège et leurs studios dans le célèbre quartier d’Hollywood. Parmi ses résidents figurent également la star du “High School Musical” Zac Efron (32 ans). Pas trop longtemps, cependant.

Le côté américain “TMZ” veut savoir que l’acteur prévoit un déménagement majeur. Zac Efron aurait l’intention de quitter son pays d’origine et d’émigrer en Australie.

Les paparazzi l’agacent

La raison du changement de décor prévu est censée être le style de vie à Los Angeles. Selon une source autour de la star, Zac Erfon est particulièrement agaçant pour les paparazzi. Parce que sa vie se passe actuellement principalement à Hollywood et dans les environs, il peut difficilement se déplacer librement.

L’Américain terre-à-terre, qui a passé son enfance et sa jeunesse dans le pays, n’a pas du tout apprécié l’attention constante et l’agitation autour de lui-même. Il se sent de plus en plus épuisé par le stress.

Dans sa nouvelle émission Netflix très discutée “Down To Earth With Zac Efron”, il a déjà parlé de vouloir quitter la métropole.

Aussi intéressant:

Zac Erfon veut aller en Australie

Comme beaucoup d’autres émigrants avant lui, il apprécie beaucoup l’atmosphère détendue en Australie. On dit qu’il est dans la région de Tirez Byron Bay. La petite ville côtière de seulement 10 000 habitants est située dans l’État du sud-est de la Nouvelle-Galles du Sud. La région impressionne par sa beauté Plages ainsi que de bons spots de surf et de plongée.

C’est peut-être le tournage de “Down To Earth With Zac Efron” qui a intensifié le désir de plus de nature. La star hollywoodienne a fait le tour du monde pour le spectacle. Entre autres, il a visité les volcans en Islande, la jungle au Costa Rica et les grands-pères en Sardaigne.

Travail illimité

Le déménagement en Australie ne signifie pas que Zac Efron veut abandonner sa carrière d’acteur. Cependant, il estime qu’à l’ère du numérique, il n’est plus absolument nécessaire de vivre en tant qu’acteur à Hollywood.

D’autant qu’aucun de ses derniers projets n’a été tourné dans les studios de Los Angeles. Le “Beach Bum” raide a été tourné à Miami, le tournage aussi “The Greatest Showman” a eu lieu à New York et le film à succès “Baywatch” l’a amené à Miami et en Géorgie,

Alors, pourquoi attirer le stress des grandes villes à Los Angeles entre les projets?

Source: instagram.com

Sa carrière va fantastique

Nous pensons que Zac Efron devrait franchir le pas de l’émigration. L’acteur n’a pas à se soucier de ses opportunités de carrière, même en dessous.

La série d’aventures “Killing Zac Efron” sortira l’année prochaine. Dans celui-ci, l’acteur s’aventure au plus profond de la jungle d’une île isolée et dangereuse pour écrire son propre nom dans l’histoire de l’expédition.

Il devient également le journaliste assassiné de «Wired» Jouez à Ari Furman dans le biopic de John McAfee (74) “King of the Jungle”. La comédie raconte l’histoire vraie du célèbre ingénieur logiciel et ancien programmeur de la NASA, qui est devenu très riche avec son logiciel antivirus. Après la vente de la société, McAfee a déménagé au Belize en Amérique centrale, où il a vécu une vie loin des règles. Il est accusé de possession illégale d’armes à feu, de trafic de drogue et même d’implication dans le meurtre.

La comédie noire devrait sortir en salles en 2022.

Source: instagram.com