Zac Efron déclenche des rumeurs de réunion musicale au lycée

CÉLÉBRITÉS

L’ancienne star de Disney a posé devant la façade de l’East High School. C’est la théorie qui parie sur une rencontre avec Vanessa Hudgens, Corbin Bleu et Lucas Gabreel à l’écran.

© Instagram @zacefron / @vanessahudgensZac Efron et Vanessa Hudgens déclenchent des rumeurs d’une réunion High School Musical.

Il y a des films qui marquent une génération. Oui Lycée musicalen est l’exemple parfait : puisque Zac Efron et Vanessa Hudgens ils formaient un couple en Disney, l’histoire de Troy et Gabriella a fait le tour du monde entier, rassemblant des fans partout. Mais en plus, cela a permis à de jeunes acteurs de devenir des stars hollywoodiennes. Tous deux ont réussi à construire une carrière, se détachant de la compagnie de Mickey Mouse, et montrant qu’ils peuvent donner bien plus qu’une romance adolescente. En tout cas, il y a de plus en plus de rumeurs qui font référence à des retrouvailles du casting.

C’est en 2006 qu’il sort ce qui sera le premier volet d’une trilogie. Sous la direction de Kenny Ortega, deux étudiants se retrouvent lors d’un karaoké pendant les vacances. Elle est passionnée par la science et il est un excellent basketteur. Cependant, lorsqu’ils retourneront en classe, ils remarqueront tous les deux que la musique est aussi une grande passion. Bien que ses amis tentent de l’en empêcher, ils devront surmonter certains obstacles pour enfin réaliser leur histoire d’amour. Un an plus tard vint sa suite, pour culminer en 2008 avec cette franchise disponible en Disney+.

En 2011, on a tenté de reprendre le phénomène avec la première de La fabuleuse aventure de Sharpayun film mettant en vedette Ashley Tisdale qui a fonctionné comme un retombées. La vérité est qu’il n’a pas eu le succès escompté et que son équipe a décidé de faire une pause. Mais cela pourrait être sur le point de s’inverser avec une réunion du casting original après que Zac Efron et Vanessa Hudgens aient déclenché des rumeurs ces dernières semaines.

L’interprète de Troie Bolton Il y a quelques minutes à peine, il a publié une image suspecte sur son profil Instagram vérifié. Il s’agit de l’acteur posant devant la façade d’East High School, le lieu où la trilogie a été tournée. « Ne m’oublie pas », a écrit. Les fans se sont rapidement souvenus de la vidéo que l’actrice derrière Gabrielle Montez lancé sur son Instagram il y a tout juste trois semaines. Sur le même site, Hudgens a été montré en train de visiter le devant de l’école.

« Vous souvenez-vous à la maternelle quand vous avez rencontré un enfant et que vous ne saviez rien de lui et après 10 secondes, vous avez joué comme si vous étiez les meilleurs amis parce que vous n’aviez pas besoin d’être autre chose que vous-même ? », a commenté l’ancienne star de Disney en citant une phrase emblématique du film. Bien que cela puisse être une simple coïncidence, la vérité est que les fans de la trilogie Kenny Ortega ont déjà commencé leurs spéculations et attendent une éventuelle réunion.

+ Corbin Bleu sera de retour au Lycée Musical

Zac Efron et Vanessa Hudgens ne sont pas les seuls acteurs prêts à se remémorer la franchise ! Corbin Bleul’interprète de Chad Danfordparticipera à la troisième saison de High School Musical : La comédie musicale : La série. Cette fiction, qui présentera en avant-première son nouvel opus le 27 juillet sur Disney+, présente les élèves du lycée dans lequel la trilogie a été tournée, étant de grands fans de vrais acteurs. Ce ne sera pas la première fois que quelque chose comme ça se produit, puisque dans la première partie Lucas Grabell’acteur qui a donné vie à Ryan Evansfaisait également partie de la série.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂