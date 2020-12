Zac Efron a un mulet et il a l’air incroyable

Le mulet de Zac Efron. C’est tout.

Nouvelle importante: Zac Efron a un mulet maintenant et il a évidemment l’air chaud.

2020 a vraiment été l’année où le mulet a fait son retour. De Miley Cyrus à Leigh-Anne Pinnock et même à Rihanna, il y a eu des mulets vraiment emblématiques cette année.

Zac était dans un salon de coiffure australien quand il a décidé de sauter dans le train du mulet. le Musique de lycée L’acteur aurait vécu en Australie tout au long de la pandémie avec sa petite amie Vanessa Valladare.

LIRE LA SUITE: 10 mulets absolument emblématiques qui ont défini 2020



Zac Efron a maintenant un mulet. Photo: David M. Benett / Dave Benett / WireImage, @attaboy_hair via Instagram

Le salon de coiffure, appelé Attaboy, a partagé une photo du mulet de Zac sur Instagram, et a écrit: « Zac Efron est tombé à Attaboy Kent Town pour un rangement aujourd’hui, alors nous lui avons donné un mulet. »

Et il était là dans toute sa splendeur. La quintessence du business à l’avant et de la fête à l’arrière.

Le mulet a dû ajouter aux talents de Zac car il est devenu barbier et a également donné un peu de garniture au propriétaire de la boutique. La légende a continué: « Il a également donné une garniture au patron, Robby – et lui a fait sentir à nouveau 17 ans. »

Dans une interview avec Buzzfeed, Attaboy est allé plus en détail sur leur rencontre avec Zac: « Il ne pouvait pas être plus humble et terre-à-terre. Cela a été organisé avec son entraîneur personnel pour lui et Zac de faire son apparition. chemin de l’aéroport. Nous sommes connus pour cette coiffure en Australie-Méridionale et nous avons été surpris lorsque Zac a mentionné qu’il voulait garder le dos long. Luke a expliqué le concept de mulet et il était tout à propos de ça! Il lui a proposé de couper s’il ne la notait pas, mais était heureux de faire basculer le style emblématique. »

Bien, tu l’as maintenant. Zac Efron a officiellement approuvé le mulet. L’année se termine bien.

