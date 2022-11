Zac Efron a refusé de jouer un jeune Matthew Perry dans la prochaine comédie romantique

Il n’y aura pas de 17 encore les retrouvailles arrivent de sitôt. Récemment, Matthieu Perry a participé à une interview pour l’émission SiriusXM Pleins feux sur la culture pop avec Jessica Shaw pour promouvoir ses nouveaux mémoires. Le livre, intitulé Amis, amants et la grande chose terrible, a fait des vagues en raison des pensées franches partagées par l’acteur. Cela inclut d’évoquer sa longue bataille contre la dépendance ainsi qu’une aversion apparente pour Keanu Reeves (bien qu’il se soit depuis excusé pour ce dernier).





Dans sa nouvelle interview, Perry a également révélé qu’il espérait retrouver son 17 encore co-vedette, Zac Efron, dans un nouveau film. Dans 17 encore, sorti en 2009, Efron a joué une version plus jeune du personnage de Perry. Perry dit qu’il a essayé de faire signer Efron pour une comédie romantique à venir qui mettrait également en vedette le Allume feu star jouant à nouveau un Perry plus jeune. Cette fois, cependant, Efron n’était pas intéressé. Comme Perry l’explique dans l’interview du film, qu’il envisage de réaliser :

« J’ai terminé un scénario avec lequel nous sommes sortis avec certaines personnes. Je veux le réaliser… J’ai un petit rôle dedans. Je l’ai écrit pour moi-même et j’ai réalisé que j’avais 20 ans de trop pour jouer ça. Nous essayons donc de lancer les pistes maintenant. »

Perry dit qu’Efron s’est vu offrir le rôle principal du film. Cela aurait été une version plus jeune de Perry avec le Amis star apparaissant toujours dans un camée. Mais Efron a refusé le film, renvoyant Perry à la planche à dessin pour trouver un nouvel acteur pour le rôle.

« Il a dit non, alors nous devons trouver quelqu’un qui dit oui. »





Peut-être que Zac Efron était trop occupé

On ne sait pas exactement pourquoi Efron a refusé la comédie romantique de Perry, mais une des raisons pourrait être qu’il n’a tout simplement pas eu le temps de le faire. Après avoir impressionné avec sa performance en tant que Ted Bundy dans Netflix Extrêmement méchant, incroyablement mauvais et vilEfron a continué à jouer dans cette année Or, Allume feu, et La plus grande course de bière de tous les temps, qui vient de faire sa première apparition sur Apple TV+. Actuellement, Efron travaille sur le film de lutte professionnelle La griffe de feret des images de lui sur le plateau sont devenues virales après avoir vu sa transformation corporelle qu’il a subie pour jouer le lutteur professionnel Kevin Von Erich.

Pendant ce temps, Perry n’a pas été vu dans un film depuis 17 encorebien qu’il soit apparu dans HBO Max’s Amis : La Réunion l’année dernière. Ces dernières années, il a également eu des rôles notables dans les émissions de télévision Le couple étrange, Le bon combatet Les Kennedy : Après Camelot.

Amis, amants et la grande chose terrible est maintenant disponible.