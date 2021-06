Zac Efron a été surpris en train de laisser tomber un préservatif à la première du film

TikTok a l’habitude de ramener dans le domaine public des choses que les stars auraient plutôt oubliées, et c’est ce qu’il a fait pour Efron.

C’était en 2012. Zac Efron avait 24 ans et était encore largement considéré comme le célèbre enfant de Lycée Musical.

Ce qu’il a fait sur le tapis rouge lors de son premier ministre a certainement eu un effet, cependant, car il a clairement laissé tomber quelque chose et s’est penché pour le ramasser.

Malheureusement pour l’ancienne star de l’adolescence, il s’agissait d’un préservatif – ce qui signifie que, pour la première fois de sa carrière peut-être, des légions de fans ont été confrontées à la perspective stressante qu’il pourrait faire plus que simplement chanter, se tenir la main et parfois embrasser.

Efron le ramassa rapidement et essaya de le faire passer, mettant nerveusement ses lunettes de soleil pour essayer de cacher ses rougeurs. Cela n’a pas fonctionné.

Ce moment-là a accéléré Efron à l’âge adulte plus que sa série initiale de rôles au cinéma ne l’a jamais fait. C’est seulement vraiment avec 2019 le cul de plage (où il a joué le libertin drogué Flicker face à Matthew McConaughey) et Extrêmement méchant, incroyablement mauvais et vil (son portrait du célèbre tueur en série Ted Bundy) que son représentant a vraiment commencé à développer.