Zac Efron a époustouflé tout le monde avec sa transformation physique pour The Iron Claw, déclare sa co-star

Le réalisateur Sean Durkin plonge dans l’histoire de la famille Von Erich pour le prochain film A24 La griffe de feret à la tête du casting en tant que légende de la lutte professionnelle Kevin Von Erich est Zac Efron. Auparavant, Efron avait été repéré sur le plateau avec des images montrant à quel point il s’était musclé pour jouer de manière convaincante le lutteur professionnel. Cela a attiré l’attention de beaucoup de ceux qui ont été impressionnés par la transformation de l’acteur, même le vrai Kevin Von Erich félicitant Efron pour son engagement.





Une autre vedette du film est Jérémy Allen White, qui joue Kerry « The Texas Tornado » Von Erich. Dans une récente interview avec Esquire, White a commenté comment il s’est mis à l’épreuve pour le rôle, y compris un régime d’aliments comme des gaufres, des galettes de dinde et de l’avocat tout au long de la journée pour prendre du poids. Cela a coïncidé avec des informations selon lesquelles White avait pris 40 livres de muscle pour son rôle dans le film. Même ainsi, White dit que ce n’était rien comparé à Efron, qui, admet-il, a époustouflé tout le monde avec le travail qu’il avait fait pour sa transformation physique.

« Zac est un maniaque », a expliqué White. « Il est tellement concentré et bien informé sur l’entraînement, l’alimentation, tout ça. En termes de transformation physique, je pense qu’il nous a tous en quelque sorte époustouflés. Il a l’air vraiment incroyable dans ce truc. »

La griffe de fer raconte l’histoire des Von Erich

La griffe de fer est écrit et réalisé par Sean Durkin. Avec Efron et White, le film met en vedette Lily James (Pam et Tommy), Harris Dickinson (Où les Crawdads chantent), Holt Mc Callany (Chasseur d’esprit), et Maura Tierney (Le rapport).

« Je pense que vous devriez être excité », a également déclaré White à propos du film. « J’étais un fan de lutte, mais je ne connaissais pas l’histoire des Von Erich, et c’est tellement intéressant, dingue et triste. Sean a fait un travail magnifique. Il est fan de lutte et des Von Erich depuis qu’il est un enfant, et donc j’ai l’impression qu’il comprend l’histoire si intimement qu’il a eu une très belle perspective dessus. Et c’était génial de travailler avec Zac et Harris [Dickinson]. »

La famille Von Erich était bien connue dans la lutte professionnelle. Le patriarche Fritz Von Erich et plusieurs fils étaient devenus des lutteurs professionnels, bien que tous les garçons sauf un mourraient à un jeune âge en raison de circonstances tragiques. Kevin Von Erich a déclaré qu’il attendait le film avec impatience et qu’Efron avait l’approbation du casting non seulement de lui-même, mais aussi de ses filles.

« J’ai vu une photo du gars, il avait l’air super », a déclaré Von Erich à propos d’Efron., suggérant que l’acteur s’est peut-être même fait regarder aussi musclé. « Je ne pense pas que j’aie jamais eu l’air aussi bien. Donc, je pense qu’ils vont être géniaux. »

Il a ajouté : « Mes filles l’adorent, alors elles pensent que c’est la bonne personne pour le faire. »

A24 n’a pas encore fixé de date de première pour La griffe de fer.