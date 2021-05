Zac Efron a dissipé les doutes sur son apparence avec ces photos

Zac Efron a été impliqué dans une vive polémique fin avril car il est apparu devant la caméra avec un visage sensiblement différent de celui habituel. Les commentaires sur lui se sont multipliés et les rumeurs sur la chirurgie sont devenues une tendance. L’acteur a fait profil bas face à la polémique, mais dans les dernières heures, il a publié de nouvelles images qui clarifient un peu plus la question. Regarde les photos!

Selon un sondage Spoiler, 68% d’électeurs n’a pas aimé le look de l’interprète musical du lycée dans la vidéo de Jour de la Terre! La comédie musicale qui a généré les commentaires. Les fans de l’artiste ont été déçus et l’ont exprimé sur les réseaux sociaux. Qu’a fait Efron pour y remédier? Il a fait des messages qui prouvent le contraire.

Zac Efron (@ZacEfron)



Zac Efron (@ZacEfron)



Après la polémique, Il a posté cinq images de lui-même où il a été vu avec son apparence la plus connue. Ce vendredi, il s’est montré à nouveau devant ses 46,4 millions de followers et a fini de dissiper les doutes: les fans ont célébré parce qu’il est le même que toujours. « Tout le drame qu’ils ont fait avec Zac Efron et c’est pareil », était le ton des réactions.

À l’origine, les photos de l’acteur avaient un but solidaire car il partageait l’initiative de l’organisation Bombas, qui ont fait don de plus de 40 millions d’articles vestimentaires à des refuges pour sans-abri. Loin de la polémique, Efron continue de démontrer son engagement envers l’environnement et la société.

Zac Efron a-t-il subi une opération au visage?

En l’absence de commentaire, la seule expression officielle à ce jour provenait de l’environnement de l’artiste. Kyle Sandilands, présentateur australien et ami personnel, a assuré que « bien sûr que Zac n’a rien fait ». Les fans le croient peu car un sondage Spoiler a montré que le 45% pensent que la star de 33 ans est passée par le chirurgien.

Réactions et mèmes sur les nouvelles photos de Zac Efron