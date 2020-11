Z contre Supra. Nissan lance la «farpazinha» vers Toyota

Malheureusement, la version de production de Nissan Z Proto il n’atteindra pas le «vieux continent». Après un moment de joie parce qu’il y avait une autre voiture de sport à la racine, que nous voulions tous conduire, voici, le tapis sous nos pieds nous a été immédiatement enlevé – blâmer les comptes compliqués des émissions en Europe.

Même ainsi, «bravo» à Nissan pour aller de l’avant avec ce projet, celui d’un vrai coupé sportif, alors que ce que l’on voit le plus dans le reste de l’industrie est l’annonce de plus de multisegments et de «pseudo-coupé» SUV, comme s’ils étaient de dignes substituts .

Cependant, la question demeure. Pourquoi Nissan a-t-il mis si longtemps à remplacer la 370Z, qui est en route pour son 12e anniversaire? – en règle générale, le cycle de vie d’une voiture est de 6 à 7 ans.

Selon Hiroshi Tamura, spécialiste des modèles Nissan Z, GT-R et Nismo, il s’agissait avant tout d’attendre le bon moment et aussi que les factures fassent bon ménage. Selon ses propres mots: «si les clients disent ou disent« non merci », alors nous devons nous arrêter. (Il s’agissait également) de savoir comment créer une histoire… ou un produit… en utilisant le bon modèle commercial ».

Bien sûr, le «bon moment» a été décidé il y a quelques années, en 2017, après que Tamura a présenté une proposition de succession de la 370Z aux dirigeants de Nissan, qui ont approuvé le développement. Qui aurait pensé qu’en 2020 le monde serait bouleversé à cause d’une pandémie qui semble n’avoir pas de fin en vue?

Bien… En remontant le temps, la 370Z n’aurait pas pu être lancée à un pire moment, fin 2008, au milieu d’une catastrophe financière mondiale, ce qui pour un produit de niche comme le 370Z n’est jamais une bonne nouvelle. Mais le modèle a persisté pendant la reprise économique mondiale et nous avons maintenant atteint le point même d’avoir un successeur.

De plus, il reste 100% Nissan:

Notre Z est un Z; a Z est indépendant. Hiroshi Tamura, spécialiste des modèles Nissan Z, GT-R et Nismo

Tamura renforce l’argument: «c’est 50 ans d’une voiture historique, elle doit donc refléter notre héritage». A noter, c’est en 1969 que le premier de la ligne Z, le 240Z ou Fairlady, a été lancé.

Il nous semble que les mots d’Hiroshi Tamura ont quelqu’un ou un certain modèle en tête et nous avons probablement tous déjà deviné ce que c’est.

La Toyota GR Supra sera l’un des principaux rivaux du futur Nissan Z Proto (la désignation officielle définitive n’a pas encore été annoncée). Supra est également un nom avec une histoire chez Toyota, il n’est donc pas étonnant que la controverse entourant la voiture de sport «japonaise», pour partager à peu près tout avec la BMW Z4, la roadster Germanique. De la plate-forme au moteur six cylindres turbocompressé.

On ne connaît toujours pas les spécifications finales du Nissan Z Proto, mais il est presque certain qu’il utilisera (toujours) la plate-forme 370Z – FM en langage Nissan, dont les origines remontent au début du siècle, ayant également servi le 350Z -, mais il remplacera le V6 atmosphérique. 3,7 l pour un V6 plus moderne bi-turbo avec 3,0 l, avec une puissance estimée d’environ 400 ch, héritée des versions plus puissantes des Infiniti Q50 et Q60.

Le message demeure, mais il reste aussi à voir lequel des deux donnera un meilleur sport, quelle que soit l’origine de ses composants.

Source: Guide des voitures.