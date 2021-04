Yvette Nicole Brown et Jayma Mays rejoignent Maya Rudolph dans Disney désenchanté + suite

Yvette Nicole Brown et Jayma Mays ont rejoint Maya Rudolph, annoncée précédemment, et sont sur le point de rejoindre un certain nombre de membres de la distribution de retour dans la suite Désenchantée, venant exclusivement à Disney + dans un proche avenir. Les fans attendent patiemment depuis plus d’une décennie. pour la suite très attendue du film à succès original Enchanté. Les nouvelles entourant le projet affluent rapidement depuis sa confirmation l’année dernière.

On sait que les membres originaux de la distribution Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden et Idina Menzel reviendront tous dans le giron. Il a maintenant été annoncé que de nouveaux visages Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown et Jayma Mays ont également été ajoutés au mélange.

Fait intéressant, Maya Rudolph et Yvette Nicole Brown avoir des connexions Disney préexistantes. SNL anciens et star de Demoiselles d’honneur et Grandis, Maya Rudolph prête sa voix au prochain projet Disney / Pixar Luca. Le long métrage d’animation est prévu pour une sortie Disney + plus tard cette année. Nicole Brown est apparue dans le Disney produit Avengers: Fin de partie et le remake en direct de Dame et le clochard.

Jayma Mays, d’autre part, est surtout connue pour son rôle d’Emma Pillsbury dans la série musicale pour adolescents Glee. Le film original réalisé par Kevin Lima Enchantéraconte l’histoire de poisson hors de l’eau de la princesse Giselle (Amy Adams) qui se retrouve bannie de son royaume magique (animé) et coincée dans le très différent et non-conte de fées comme Manhattan moderne.

Sorti en 2007, le film a été un succès commercial et critique et a atteint plus de 340 millions de dollars dans le monde. Il a été considéré à la fois comme un hommage et une auto-parodie de certains des plus anciens films d’animation de Disney et a été particulièrement apprécié pour sa scénographie, ses costumes, ses numéros d’acteur et de musique. Il a remporté trois Saturn Awards, dont celui du meilleur film fantastique et de la meilleure actrice pour Adams. Il a également reçu deux nominations aux 65e Golden Globe Awards et trois nominations de la meilleure chanson originale aux 80e Oscars.

Désenchantésera dirigé par Adam Shankman, de Laquerenommée, et reviendra probablement à l’histoire de Giselle après sa fin heureuse pour toujours avec Robert Philip (Patrick Dempsey). Bien que l’on en sache encore peu sur l’intrigue, la rumeur dit que Rudolph a été choisi pour jouer le rôle d’un méchant et que les sept nains de Blanche-Neige – Grumpy, Bashful, Sneezy, Sleepy, Dopey, Happy et Doc – joueront un rôle clé. rôle dans le film qui pourrait inclure un numéro musical.

Le compositeur renommé Alan Menken, responsable de la bande originale bien-aimée des originaux, reviendra également avec Stephen Schwartz pour travailler sur de nouvelles chansons pour le film. Menken a également récemment laissé échapper que le projet avait maintenant commencé le tournage. Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été fixée dans la pierre, avec les informations disponibles, il est probable que Désabuséverra une version début 2022.

Il rejoint une longue liste de projets de haut niveau à venir qui devraient frapper Disney + dans un proche avenir. Cruella, une 101 Dalmatiens prequel axé sur la méchante Cruella De Vil arrive à Disney + en avril avec Premier Access, suivi du projet animé Pixar Luca, Ainsi qu’une réinvention contemporaine de Cendrillon intitulée Sneakerella et un redémarrage animé de Nuit au musée.Cela nous vient grâce à la bande dessinée.

