Yungeen Ace est un démon pour les bijoux et les articles de créateurs

Yungeen Ace montre ses bijoux, ses articles de créateurs, ses Air Force 1 et tout le reste de son sac.



Le rappeur de Floride Yungeen Ace s’est fait un nom dans l’industrie de la musique. Sa musique authentique et ses paroles brutes sont émouvantes et peuvent se rapporter à la lutte que tant de gens doivent affronter. Tirant plus de 500 millions de streams sur son catalogue, Ace cherche à devenir la prochaine grande force du centre de rap de Floride, en regardant ses bénédictions augmenter.

Et il y a eu beaucoup de bénédictions. Au fil des ans, nous avons vu Yungeen Ace passer d’un rappeur relativement inconnu à une grande star du secteur. Au fur et à mesure que sa popularité a augmenté, ses revenus ont augmenté. Cela dit, nous devions l’avoir pour un nouvel épisode de Dans mon sac, où il peut librement fléchir tous les effets personnels qu’il garde sur lui lorsqu’il voyage.

Pour commencer, Ace devait montrer son goutte à goutte, en passant un par un sur toutes ses chaînes, bagues, montres et autres bijoux. Une fois qu’il a parcouru tout le pack, il est finalement arrivé à ses besoins quotidiens, comme la gomme. Ace prétend qu’il passe trois à quatre paquets de gomme par jour, l’appelant sa «mauvaise habitude» et déclarant que, parce qu’il ne fume pas du tout, il aime mâcher de la gomme pour se tenir occupé. De plus, il semble que l’hygiène soit vraiment importante pour le rappeur car, dans son sac, il stocke toujours du savon et sa brosse à dents chaque fois qu’il en a besoin.

Ace s’est rapidement reconcentré sur son style, montrant deux paires de coups de pied: des bas blancs Air Force 1 et des bas Dior. Alors que ce dernier est plus en vogue, Ace affirme qu’il a toujours besoin de garder la Force blanche sur lui, achetant souvent le magasin pour chaque paire de taille 9 qu’il peut trouver.

Regardez le tout nouvel épisode de Dans mon sac avec Yungeen Ace pour plus.