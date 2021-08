Yungblud sort un nouveau single difficile intitulé « Fleabag »

Après avoir présenté « bizarre! » Sur son deuxième album studio très attendu, le chanteur de rock alternatif britannique Yungblud a révélé à ses fans « Fleabag », un single indie féroce et provocant pour égayer l’attente de son nouveau matériel, qu’il avait anticipé à de précédentes occasions.

Dans une déclaration, Yungblud assure que « Fleabag » dépeint « un moment vraiment sombre de sa vie » dans lequel de nombreuses personnes avaient une certaine attente de ce qu’il devrait être. «Pour vous dire la vérité, il s’agit d’être putain d’éviscération par des gens qui me jugent et qui essaient de me détruire. Je me sentais tellement aliéné. Je me sentais tellement seul ».

« Quand tout le monde attend ce que vous devriez être ou a sa propre version de votre vérité, cela affecte votre cerveau parce que vous commencez à penser « Peut-être qu’ils ont raison, peut-être qu’ils savent ce qui est le mieux pour moi, peut-être que je devrais changer qui suis-je », a déclaré Yungblud dans sa déclaration.

Yungblud affirme qu’il croit en son cœur, qu’il considère comme « le fondement sur lequel il a construit son idéologie, son expression de soi et le droit d’être inconditionnellement lui-même. « Personne ne devrait déterminer comment vous exprimer, sauf VOUS. Vous êtes brillant, vous êtes beau, vous êtes individuel rien qu’en respirant.

Dominic Richard Harrison (de son vrai nom) conclut que cette chanson est « un arrêt contre le monde, ses amis, sa famille et certains de ses fans ». « Je suis qui je suis, tout ce que je veux, c’est répandre l’amour et suivre mon cœur. Je dis toujours aux gens d’être eux-mêmes, parfois je dois me souvenir de ce message moi-même. »

La semaine dernière, Yungblud a donné une performance live impressionnante sur une émission spéciale de la BBC offrant un super accueil aux concurrents olympiques du Royaume-Uni, où le chanteur a interprété une puissante reprise de « Heroes », l’une des chansons emblématiques de la discographie de David Bowie.