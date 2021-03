Yungblud s’éloigne d’Internet pour terminer son nouveau matériel

Fans de Yungblud ils n’auront pas à attendre trop longtemps avant d’écouter à nouveau du nouveau matériel musical. Après la sortie de son deuxième album studio « bizarre!En décembre dernier, l’artiste a annoncé à ses fans qu’il prendrait une semaine de congé sur les réseaux sociaux pour se concentrer sur la finalisation de sa nouvelle musique.

Lors du partage d’une série de photos prises depuis le studio d’enregistrement, Dominic Richard Harrison (son vrai nom) a écrit via Instagram: «Je t’aime, famille. Je vais prendre une semaine hors ligne pour lécher des bonbons et finir une nouvelle merde.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Garbage annonce son retour avec «No Gods No Masters», son nouvel album

Savoir. Reste positif. Ils sont dans mon esprit à chaque putain de minute de la journée. Ils sont mon sang et mes tripes pour toujours, pour toujours et quelques heures plus tard.