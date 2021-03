Yungblud présente la couverture de « Life On Mars » de David Bowie | 45S

Smashbox Always On Matte Liquid Lipstick Best Life 4ml

Un rouge lvres liquide mat. Votre nouveau rouge lvres liquide incontournable est arriv. Le rouge lvres liquide mat Always On de Smashbox a t spcialement formul pour vous assurer un port confortable sur les lvres sans asscher la peau afin de vous offrir une tenue parfaite. Durant jusqu huit heures; cette