Yungblud et la grande influence d’Amy Winehouse sur son album « Weird! »

À 23 ans, Yungblud (vrai nom Dominic Richard Harrison) est en passe de devenir l’un des nouveaux représentants de la scène rock alternative contemporaine, sortant aujourd’hui (4 décembre 2020) son deuxième album studio sous le nom de « Bizarre!», Qui reçoit déjà les éloges de la presse spécialisée.

Comme il est naturel chez les étoiles montantes, l’artiste a partagé quelques mots sur sa plus grande influence sur la réalisation de ce matériel musical, pointant directement vers le regretté auteur-compositeur-interprète Amy Winehouse, partageant quelques mots sur la façon dont il a réussi à canaliser son esprit sans compromis.

Ce serait à travers une interview pour NME dans laquelle le musicien expliquait que l’influence de Maison de vigneron Je l’aide à naviguer dans des situations délicates avec des dirigeants de l’industrie musicale lors de la création d’un album. «Elle a une grande influence sur moi», commenterait-il.

«Une fois que j’ai commencé à grandir, beaucoup de projets ont commencé à cuisiner, et j’ai eu des réunions où un cadre de marque disait qu’il voulait me« normaliser »et faire une chanson qui était géniale pour TIC Tac. j’ai dû Amy dans mon oreille en disant: «Au diable, mon pote. Dites la foutue vérité.

Ce ne serait pas la première fois que vous montriez votre appréciation pour la musique de Maison de vigneron. En 2019, Yungblud reprendrait la chanson « Retour au noir« Lors d’une session de »Salon en direct». En ce qui concerne le processus d’écriture de ses nouvelles chansons, il révélerait qu’il avait commencé à recueillir ses idées quelques heures seulement après avoir épuisé les billets dans sa présentation de Académie Brixton dans la ville de Londres.

« Après avoir épuisé les billets en Brixtontu ne dors pas tu sais Nous sommes sortis et avons fait ce que tout adulte fait après une performance comme celle-là, des trucs méchants. Alors je suis passé Primrose Hill Et j’ai regardé autour de Londres et j’ai fini par écrire les paroles de ‘Bizarre!«presque instantanément», dit-il.

Selon le musicien, son intention était de «faire un manifeste britannique et d’écrire l’album que j’ai toujours voulu écrire étant enfant. Je voulais écrire mon ‘Hymnes urbains‘ou’Retour au noir«».