Yungblud est sur le point de terminer son album de quarantaine

La pandémie s’est avérée être une période fructueuse pour la créativité d’un grand nombre de musiciens. Parmi eux, le jeune artiste britannique Yungblud, qui après avoir sorti son deuxième album studio en décembre dernier sous le titre «Bizarre! « , a annoncé à ses fans qu’il était sur le point de terminer un nouvel album.

Pendant cette semaine, Dominic Harrison a fait une émission sur Instagram Live dans laquelle il a partagé des nouvelles avec ses abonnés, notamment le fait qu’il était «occupé et productif dans le studio d’enregistrement».

«J’ai été mis en quarantaine ici. J’ai été incroyablement créatif. J’ai littéralement presque fini un autre album, ce qui est putain de fou. J’ai hâte qu’ils voient », a déclaré l’artiste.

« Werd!« Est juste son deuxième album studio, qui est précédé de »Responsabilité du 21e siècle», Sorti en 2018. Son nouveau matériel le positionnerait pour la première fois au numéro un en popularité sur les charts musicaux. Royaume-Uni. Son dernier lancement officiel aurait été réalisé grâce à « La jeunesse sous-estimée», EP sorti en 2019 avec lequel il atteindrait la sixième position de popularité.

Lors de la sortie de son dernier matériel, Harrison révélerait que Amy Winehouse c’était une « grande inspiration » sur l’album. «Une fois que j’ai commencé à me sentir un peu plus vieux, beaucoup d’autres cuisiniers sont venus dans la cuisine et j’ai eu quelques réunions où une marque exécutive disait qu’elle ‘voulait me normaliser’ et faire une chanson qui est un succès TIC Tac», Commente-t-il.

« J’avais Amy dans mon oreille en disant: «Au diable, mon pote. Dis la foutue vérité. » L’artiste aurait déjà rendu hommage au regretté chanteur en 2019, lorsqu’il a repris « Retour au noir« Lors d’une session de » LSalon ive».

Yungblud Il révélerait également que l’inspiration dans les paroles de son deuxième album a commencé à venir au moment où il a réussi à partager des mots avec certains fans dans l’une de ses présentations, s’assurant que c’était l’album qu’il a toujours voulu écrire depuis qu’il était enfant.