Yungblud a parlé de sa sexualité, de sa polyamoureuse et de ses expériences avec les hommes dans une nouvelle interview Attitude.

Yungblud a révélé que sortir avec Halsey l’avait aidé à comprendre sa sexualité et à se rendre compte qu’il était attiré par tous les sexes.

Hier (1er décembre), Yungblud a remporté le Gamechanger Award 2020 d’Attitude. Interrogé par Attitude, s’il se considère comme faisant partie de la communauté LGBTQ, Yungblud a déclaré: «Je sais que c’est une déclaration tellement massive pour moi, mais, probablement ouais, je pense que je le ferais. Je ne l’ai pas encore dit parce que je ne le fais pas. Je veux un article fou partout: Yungblud sort comme un putain de pansexuel! «

Il a également longuement parlé de son propre parcours avec sa sexualité, de sa polyamoureuse et de l’importance de Halsey pour lui.



Yungblud dit que Halsey l’a aidé à réaliser qu’il est attiré par les hommes. Image: Ian Gavan / pour MTV, Kevin Mazur / pour iHeartMedia

En parlant de Halsey, Yungblud a révélé: « Elle m’a tellement appris, même sur ma sexualité. Les conversations que nous aurions la nuit, elle a une telle connaissance parce qu’elle est ouvertement bisexuelle depuis des années … c’est tellement drôle quand tu sors avec quelqu’un, pourtant [you] leur doit beaucoup envers votre sexualité; même si elle n’est pas un homme, elle m’a fait dire: « Oh mon Dieu, j’aime probablement être dans ça. »

Il a poursuivi: «J’ai rencontré quelqu’un, et elle a changé toute ma perception de ce que pouvait être l’amour. Cela n’a pas fonctionné à la fin parce que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et je pense que c’est ce que c’était – nous sommes, en quelque sorte, exactement pareils, donc c’était bizarre pour nous.

Discutant du terme pansexuel, Yungblud a déclaré: « Je n’étais pas dans cette idée – comme, ma sexualité est la mienne et j’en suis fier. Mais, comme je l’ai dit, je dirais probablement que, oui, parce que je ne le fais pas. Je sais, j’aime tout le monde, je suis attiré par tout le monde. Je suis toujours assez bizarre d’aller au monde parce que je ne l’ai jamais vraiment dit. «

Il a ajouté: « Je dirais probablement que maintenant, je suis polyamour. Avant je ne savais pas ce que j’étais. Je rencontrais des gens et apprenais … en les rencontrant et en parlant de sexualité et de genre, je [was] en disant: ‘Oh mon putain de Dieu, peut-être que je suis ça, si je vais être foutu près de tout sur le spectre.

En ce qui concerne ses expériences avec les hommes, Yungblud a expliqué: « Je n’ai jamais sorti publiquement quelqu’un qui est un mec, mais j’ai vraiment envie d’être accroché avec des gens et d’être dedans et de l’adorer. Ce qui est fou, c’est que je n’ai pas préconçu. ça, mais quand c’est arrivé, je me suis dit: «Oh! et c’est déroutant parce que vous vous dites: ‘Putain de merde, tu es belle et j’ai passé un bon moment et c’est magique.

Yungblud a terminé l’interview en disant: « Vous devez vous perdre dans un tas de gens pour comprendre qui vous êtes sexuellement … baise-moi, bruv, deux ans [ago], Je détestais les olives, maintenant j’aime les olives! «

