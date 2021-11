Yungblud annonce un nouveau court métrage basé sur « Mars »

Après la sortie de « bizarre! », Son deuxième album studio, l’auteur-compositeur-interprète britannique Yungblud a annoncé son intention de sortir son premier court métrage, qui sera directement inspiré de « Mars », l’un des singles les plus en vue de ce matériau. .

Selon NME, la production sera réalisée grâce à une collaboration entre Mercury Studios et Interscope Films. L’histoire sera basée sur Charlie Acaster, un jeune adepte de Dominic Harrison (le vrai nom de l’artiste) qu’il a rencontré lors d’une de ses tournées et a partagé son combat pour convaincre ses parents d’être transgenres.

Yungblud a décrit cette histoire comme « un portrait de la jeunesse non censuré et non filtré ». « Se révèle dans la fragilité de la beauté en elle, joue avec la douleur et surtout, l’indéniable et lumineux espoir en elle. Il présente un changement générationnel d’acceptation de soi et des autres, et la confiance toujours croissante de nos propres insécurités ».

Harrison a exprimé son grand enthousiasme pour faire son premier tournage. « Tout mon art est et sera toujours de faire en sorte que les gens se sentent indéniablement eux-mêmes, qui ils veulent qu’ils soient et avec ce projet, nous allons porter ce message à 11 ».

Yungblud produira ce court métrage avec Cat Marshall et Stefan Demetriou, en commençant par leur tournage dans le nord de l’Angleterre cette année avec une date de sortie prévue au printemps 2022. Une déclaration du tournage note que l’utilisation du talent est garantie sur et en dehors du écran de personnes trans, non binaires et autres membres de la communauté LGBTQ+.

En mars dernier, Yungblud aurait déclaré à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu’il quitterait Internet pendant une brève période pour terminer son troisième album studio. L’artiste a précédemment indiqué que la quarantaine l’aurait aidé à démarrer ce nouveau projet.