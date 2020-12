Yung Miami demande en plaisantant aux fans s’ils sont prêts pour qu’elle ait un autre bébé

Une personne a suggéré que les fans de City Girls devraient être responsables du choix du prochain père de son enfant.

Il y a trois mois, Yung Miami et Southside ont annoncé qu’ils avaient décidé d’arrêter. Le couple de rap était ensemble depuis un certain temps et a même accueilli leur fille, Summer, en octobre 2019. Leur relation n’a peut-être pas duré, mais contrairement à beaucoup d’autres ex de célébrités que nous voyons se démêler en ligne, Yung Miami et Southside se sont abstenus de parler. négativement les uns sur les autres. Comme ils coparent poliment, il y a eu des observations de Southside en ville avec une autre femme tandis que le rappeur plaisante souvent sur les hommes avec sa co-star de City Girls, JT. Ces plaisanteries se sont poursuivies mardi 29 décembre lorsque Yung Miami a suggéré qu’elle était prête à passer à autre chose. « Vous êtes prêt pour que j’aie un autre bébé? » le rappeur a tweeté en plaisantant. Les réponses ont afflué, y compris une personne qui a déclaré la prochaine fois que ses fans devraient être en charge de choisir le père de son enfant. «Lmfaooooo», fut tout ce que Yung Miami avait à dire à propos de la suggestion. Entrer dans une autre relation peut ne pas être facile pour la mère de deux jeunes enfants, car elle a déclaré sur Twitter que ses enfants pourraient dissuader les prétendants potentiels. «Vous êtes allé entendre mes enfants en arrière-plan quand vous m’appelez lol», a-t-elle écrit. « Santana a dit que je n’ai pas d’homme parce que mes enfants sont toujours bruyants dans mon arrière-plan. » Nous sommes sûrs que le rappeur QC va très bien. Découvrez ses tweets ci-dessous.